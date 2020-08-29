三岔口15年｜陳木勝為郭富城帶來首個影帝　3幕激戰展現影帝功架

2005年上映的《三岔口》由陳木勝執導，郭富城、吳彥祖、鄭伊健主演，導演陳木勝上周因鼻咽癌不幸離世，終年58歲，《三岔口》今年上映15周年，該戲更為郭富城首封金馬影帝，城城得知導演死訊後，都有在網上留言說︰「非常難過。敬重的陳木勝導演。一路走好。」

郭富城憑《三岔口》首封金馬影帝。（電影劇照）

《三岔口》是套典型的動作警匪片，更是陳木勝的拿手好戲，戲中有3幕激戰場口都令人印象深刻。

城城最後未能成功保護污點證人。（影片擷圖）

開場率先上演飛車槍戰

其實開場不久，導演已經安排了一場飛車槍戰，郭富城一路押解犯人，正在乘車返回警署，突然吳彥祖拿出狙擊槍射殺犯人，為的就是以防犯人轉做污點證人後對他的金主不利。

在犯人中了第一槍時，郭富城已經好醒叫車手一定要踩油、踩快點兼不要停下來，不過最後犯人還是難逃死劫，死在吳彥祖槍下。

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睇住畫面都感受到城城跑得勁快，對腳好似裝上摩打一樣。（影片擷圖）

行車天橋追逐戰

第二場必數的是郭富城在攝影師的家中發現了吳彥祖的蹤跡，兩人隨即跳到屋企的行車天橋上，展開一場激烈的避車追逐戰，兩人在天橋拼命地往死裡跑的動作兼表情，就可知道他們絕對冇揸流攤，甚至付出200分的意志、努力以及體力去完成這場戲。

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這場互笠膠袋的戲份睇到觀眾都不敢抖大氣。（影片擷圖）

街市膠袋笠頭對打

不過這場跑足兩分半鐘的天橋戲都未算最精彩，兩人去到街市大打出手，互相用膠袋笠頭，近乎無法呼吸，在缺氧情況下視野變得矇糊，既要自保又要出手，睇得觀眾都十分緊張，擔心二人會不會突然斷氣！

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城城這滴眼淚睇到人心都酸。（影片擷圖）

同場加映︰郭富城影帝級爆喊

郭富城整套戲最精彩的戲份必數當吳彥祖告訴他素芳已死的真相後，感到心如刀割，他在司機位上默默地從眼中流下一滴淚，而沒有踩實煞車掣的他，車一直在斜坡往下倒，只能靠從後而來的車閃避。車中的城城放聲大叫大喊，絲毫沒有求生的意志，充斥着人生的無力感。

而該場車戲同樣十分驚險，最終城城的車被後面的車撞個正着後，城城連同車門彈出車外倒地，此時一架大貨車駛到，剛好趕得切煞掣，大車軚在快要輾過城城頭部前停下來，看得觀眾心驚膽顫！不過同樣因為城城這場無言落淚且對世界絕望的戲份，為他封帝邁出最重要的一大步。