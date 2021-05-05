飛隼與寒冬戰士｜Bucky Barnes竟是雙性戀？一場酒吧戲份揭性取向

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-05-05 23:30

自Marvel電影宇宙介紹「寒冬戰士」巴基巴恩斯（Bucky Barnes）出場後，他與「美國隊長」間的基情就成了粉絲多年來關注的焦點。如今隨著「美國隊長」離去，他在新劇《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and The Winter Soldier）裡，不停與「飛隼」鬥嘴（兼放閃）又成了另類關注點，而在首集中一場酒吧戲更讓網友推論巴基其實是雙性戀！

為何網友會有這個推論呢？原因得回到《飛隼與寒冬戰士》首播集中的日式酒吧這場戲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

期待著巴基是雙性戀的粉絲聽到導演這番回答恐怕失望不已，但沒關係！觀眾可以重溫施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）過往的許多作品，他曾在《政壇藍獸》（Political Animals）、《列王傳》（Kings）等劇中詮釋同志角色。

而在最新電影《Monday》中則有全裸的大尺度，為了宣傳電影，他更在Instagram大秀性感翹臀，讓人臉紅心跳！（點圖放大看施巴斯坦史丹裸照及更多IG照片👇👇👇）

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同場加映：飛隼與寒冬戰士｜「黑暗復仇者」漸成形 8位重要角色隨時接棒（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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