【蜘蛛俠3】電影大綱網上瘋傳　劇透者神預言《飛隼與寒冬戰士》

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由湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），主體拍攝已經完成，並預計會在今年12月上映。近日電影大綱疑似在網上流出，而該流出者早前成功預言了美國女星Julia Louis-Dreyfus將在《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）第五集亮相，讓今次的可信程度大大提高。

《蜘蛛俠：不戰無歸》將在今年12月上映。（網上圖片）

Reddit用家SpideyForever245近日在論壇貼出了關於《蜘蛛俠：不戰無歸》的劇情大綱，並確認了杜比麥奎爾（Tobey Maguire）及安德魯加菲（Andrew Garfield）將在《蜘蛛俠：不戰無歸》亮相，實現粉絲期待而久的「蜘蛛俠三代同堂」。

《Spider-Man: No Way Home》主體拍攝已經完成，近日網上流出了故事大綱。（官方圖片）

雖然一般都認為Reddit的可信程度不高，然而有網民發現，在《飛隼與寒冬戰士》第五集上架前，這位Reddit用家竟成功預言美國女星Julia Louis-Dreyfus會客串出現，於是其新言論一出，網民即時湧入其貼文，並留言詢問他／她還有甚麼新消息。

Reddit用家SpideyForever245神預言美國女星Julia Louis-Dreyfus將在《飛隼與寒冬戰士》第五集出現。（《飛隼與寒冬戰士》影片擷圖）

點擊下圖即睇SpideyForever245的《蜘蛛俠：不戰無歸》「劇透」！！！

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