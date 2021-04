【蜘蛛俠3】電影大綱網上瘋傳　劇透者神預言《飛隼與寒冬戰士》

由湯賀蘭(Tom Holland)主演的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home),主體拍攝已經完成,並預計會在今年12月上映。近日電影大綱疑似在網上流出,而該流出者早前成功預言了美國女星Julia Louis-Dreyfus將在《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and the Winter Soldier)第五集亮相,讓今次的可信程度大大提高。