【飛隼與寒冬戰士】「黑暗復仇者」漸成形　8位重要角色隨時接棒

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-25 15:15

由安東尼麥基（Anthony Mackie）及施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）主演的《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）日前終於播出結局篇，一如外界預期，飛隼接過寒冬戰士拜託瓦干達所製造的武器，正式接任成為「美國隊長」。除此之外，原定獲美國政府選為「美國隊長」的John Walker，其身份亦正式變成「美國特工」（U.S. Agent），如此一來，Marvel Studios或逐步向粉絲介紹一支全新組織。

施巴斯坦史丹飾演的寒冬戰士，有傳他會與安東尼麥基齊齊主演《美國隊長4》電影。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

粉絲在《飛隼與寒冬戰士》的最後一集《One World, One People》見證飛隼穿上由瓦干達提供的全新裝備，正式成為「美國隊長」。除此之外，觀眾同時見證了由加拿大女星Emily VanCamp飾演的前神盾局13號特工，黑化成為Power Broker。

Emily VanCamp飾演的前神盾局13號特工變成反派，而這是由「美國隊長」Steven Rogers一手造成。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

另外，由Wyatt Russell飾演的John Walker，在最後時刻獲女伯爵Valentina Allegra de Fontaine委任成為「美國特工」，同樣讓影迷非常驚喜，皆因Marvel Studios這步棋，或逐步介紹一支讓粉絲非常期待的全新組織─黑暗復仇者（Dark Avengers）。點擊下圖即睇Marvel Studios潛在的「黑暗復仇者」成員！！！

+ 2 + 2 + 2

原著漫畫《Dark Avengers》在2009年3月至2010年6月及2012年8月至2013年7月推出。故事發生在「Secret Invasion」後，美國政府解散了復仇者聯盟。當時Norman Osborn在「Secret Invasion」時對抗斯克魯爾族（Skrull）有功，因此獲美國政府委任重組復仇者。在成為「黑暗復仇者」的首領前，Norman Osborn是綠魔，是蜘蛛俠的經典反派之一。

John Walker由「美國隊長」變成「美國特工」。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

Norman Osborn除了帶領其組織完成不同任務外，其組織更曾想過入侵在地球的聖域界，而Marvel電影宇宙的聖域界目前都位於地球。雖然Norman Osborn最後一刻放棄計畫，但目有傳Norman Osborn將回歸Marvel電影宇宙，更巧合的是，蜘蛛俠在《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）成為殺人犯，而紅女巫又在《WandaVision》控制了新澤西州一個小鎮，再加上「美國特工」及劇集《Secret Invasion》，看來不難讓粉絲聯想《復仇者聯盟5》的故事將以「黑暗復仇者」為主軸。