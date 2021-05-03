【一家人大戰機械人】古天樂任執行監製　外媒力推本年度必看動畫

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-03 15:00

香港電影公司天下一與哥倫比亞影業（Columbia Pictures）及索尼動畫（Sony Pictures Animation）聯合出品的動畫電影《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs The Machines）早前在Netflix上線，電影獲極高評價，甚至已經有外媒稱此作品是明年奧斯卡最佳動畫的大熱門，絕對是本年度必看的動畫。

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》榮獲第91屆奧斯卡金像獎最佳動畫。（《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》劇照）

曾推出過奧斯卡最佳動畫《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）的索尼動畫，近日推出全新作品《一家人大戰機械人》，電影在Netflix上線後，隨即打入香港排行榜前10名。目前電影在網上的評價近乎全部正評，更在著名評論網站「爛番茄」取得97%新鮮度，平均分高達8.3分（滿分：10分）。除了影評人力挺外，連觀眾的評分都達4.4分（滿分：5分），認真厲害。

值得一提的是，由索尼動畫的《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》目前在「爛番茄」同樣取得97%新鮮度，而平均分則高達8.8分。

《一家人大戰機械人》由《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》兩位編劇Phil Lord及Christopher Miller擔任監製。（IMDb 圖片）

《一家人大戰機械人》由36歲的美國年輕漫畫家Michael Rianda執導，是他的首部動畫長片，並由《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》兩位編劇Phil Lord及Christopher Miller擔任監製。電影講述機械人引發世界末日，打斷了米契一家的公路旅程。全世界最古怪的一家人，如今成為拯救人類的最後希望。

據了解，古天樂在《一家人大戰機械人》擔任執行監製。（網上截圖）

除了強勁的幕後製作班底外，配音陣容同樣不簡單，其中劇組更找來奧斯卡影后奧莉花高雯（Olivia Colman）為全球大暴走的人工智能機器「PAL」獻聲，其他聲演的演員還有《大城小妞》女星Abbi Jacobson、《洋腸派對》男星Danny McBride、康城影展最佳導演獎得主Paul Thomas Anderson的女友Maya Rudolph及Eric Andre。

古天樂與父母的合照在片尾出現。（影片擷圖）