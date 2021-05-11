尋回Lady Gaga愛犬女人被發現是同謀　網民呼籲收回390萬賞金

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-11 19:30

天后Lady Gaga 2月在意大利拍攝新片《Gucci》時，愛犬法國鬥牛犬Koji和Gustavo被歹徒持槍擄走，Lady Gaga以50萬美元賞金（約390萬港元）尋犬，愛犬最終在兩日後平安回家，事至今日（11/5）案件又有新進展。

Lady Gaga早前因差點痛失愛犬而極傷心。（Instagram@ladygaga）

早前洛杉磯警方指出該事件有5人被捕，包括James Howard Jackson、Jaylin Keyshawn White和Lafayette Shon Whaley被控企圖謀殺、串謀搶劫和二級搶劫，當中James Howard Jackson更會面臨將槍械藏於車中的重罪和使用半自動槍械實施襲擊，而Jaylin Keyshawn White的父親Harold White被控管有槍械將把Lady Gaga愛犬送回警局的Jennifer McBride同樣被捕，指她涉嫌收受贓物。

Lady Gaga的愛犬Koji和Gustavo。（Instagram@ladygaga）

當時Jennifer McBride聲稱在巷內發現狗狗，更能獲得Lady Gaga的50萬懸紅賞金，令不少網民笑言她十分幸運，路過巷子就執到錢，更想不到最初連警方都表示Jennifer McBride沒有參與此案後又將她拘捕。

經過2個月的調查，洛杉磯警方查出她有份涉案，犯罪人員總共有五個人，網民更呼籲Lady Gaga理應收回50萬賞金，令犯罪之人有應得的懲罰。

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