House of Gucci｜家族明踩阿爾柏仙奴矮肥醜？　「令人感到羞恥」

由《異形》(Alien)導演列尼史葛(Ridley Scott)執導的《House of Gucci》,由樂壇天后Lady Gaga、美國男星Adam Driver主演,電影改編自Sara Gay Forden的原著小說《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》,講述Patrizia Reggiani因策劃暗殺前夫Maurizio Gucci而被定罪的故事。