House of Gucci｜家族明踩阿爾柏仙奴矮肥醜？　「令人感到羞恥」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-17 11:00

由《異形》（Alien）導演列尼史葛（Ridley Scott）執導的《House of Gucci》，由樂壇天后Lady Gaga、美國男星Adam Driver主演，電影改編自Sara Gay Forden的原著小說《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》，講述Patrizia Reggiani因策劃暗殺前夫Maurizio Gucci而被定罪的故事。

《House of Gucci》由《異形》導演列尼史葛執導。（IMDb 圖片）

《House of Gucci》早前已在羅馬展開拍攝，但近日Gucci的家族成員Patrizia Gucci發表聲明，表示抗議電影《House of Gucci》，他聲稱製片方沒有與Gucci家族聯繫，單純只是荷里活利用其家族來牟利，更直斥阿爾柏仙奴和謝拉力圖的角色形象跟原型極為不符。

Adam Driver及Lady Gaga分別飾演Maurizio Gucci及Patrizia Reggiani。（Lady Gaga Twitter 圖片）

Patrizia Gucci對外表示：「我以家族的名義發聲，我們真的很失望，他們在偷竊我們家族的身份特色來謀取利益，為荷里活體系增加收入。我們的家族有身份、有隱私，我們可以談論一切東西，但不能越過界限。」

Patrizia Gucci對於荷里活利用其家族名聲來牟利表示不滿。（Getty Images）

Patrizia Gucci亦有透露自己曾聯繫導演列尼史葛的妻子、《House of Gucci》製作人之一Giannina Facio，查詢電影的拍攝內容以及範疇，可惜沒有得到回復。及後，Giannina Facio有跟Gucci家族人員會面，不過所談及的卻是另一電影項目。

而在現實中，Gucci家族在1993年後就與Gucci品牌沒有聯繫，《House of Gucci》這部電影聚焦在1995年該家族的幕後事蹟和轟動一時的謀殺案，當時講到Gucci創始人的孫子Maurizio Gucci（Adam Driver 飾）被槍殺，而他的前妻Patrizia Reggiani（Lady Gaga飾）被判定為始作俑者，買兇殺死前夫，因此坐了18年監，後於2016年出獄。

Adam Driver及Lady Gaga分別飾演Maurizio Gucci及Patrizia Reggiani。（Getty Images）

Patrizia Gucci發聲表示Gucci家族對於《House of Gucci》有所擔憂，其一、選一線演員來演出跟謀殺案關係不大的家族成員；然後影片製作方面沒有跟Gucci家族溝通；以及該片改編自的書中不準確的內容等等。

她再直指阿爾柏仙奴出演的Aldo Gucci和謝拉力圖出演的Paolo Gucci都有問題，首先片場照中他們的形象極不準確。「我的祖父（Aldo Gucci）是個非常英俊的男人，跟Gucci家族所有人一樣，而且很高、藍眼睛、很優雅的人，但由阿爾柏仙奴演出的話…他本來就不高，而且片場照中的他形象又矮又肥、有鬢角、很醜，令人感到太羞恥了，因為他一點都還原不了（Aldo Gucci）。而謝拉力圖飾演的Paolo Gucci形象很糟糕很糟糕，我感到被冒犯了。」最後她更表示家族會針對該電影作出的行動而做後續的決定。