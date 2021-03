《House of Gucci》謀殺案開拍　首張劇照曝光獲網民讚還原度高

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-03-10 17:30

由《異形》(Alien)導演列尼史葛(Ridley Scott)執導的《House of Gucci》,電影在今年2月羅馬展開拍攝,飾演主角Patrizia Reggiani的Lady Gaga近日在社交平台公開了首張劇照。

Lady Gaga目前為忙於拍攝新戲《House of Gucci》。(《星夢情深》劇照)

樂壇天后Lady Gaga與美國男星Adam Driver主演的《House of Gucci》目前正在羅馬開拍,電影改編自Sara Gay Forden的原著小說《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》,講述Patrizia Reggiani因策劃暗殺前夫Maurizio Gucci而被定罪的故事。

《House of Gucci》由《異形》導演列尼史葛執導。(IMDb 圖片)

故事發生在1995年,當時Gucci創辦人的孫Maurizio Gucci,遭前妻Patrizia Reggiani謀殺。而槍殺案發生前,Maurizio Gucci因為一名年輕女子而離開了與他結婚十多年,兼育有兩名孩子的Patrizia Reggiani,兩人在1991年正式離婚。當時謀殺案發生後,媒體稱她為「黑寡婦」。最終,Patrizia Reggiani被重判29年。

《House of Gucci》以Maurizio Gucci遭前妻Patrizia Reggiani謀殺的故事為藍本。(Pinterest 圖片)

直到2000年,其女兒聲稱母親當時受到腦腫瘤影響而犯案,最後獲減刑至26年。同年,她在監獄自殺不遂。在2016年10月,她因行為良好而提前獲釋。翌年,由於1993年所協的協議,至今每年仍可從Maurizio Gucci的遺產中獲得90萬英鎊。

Adam Driver及Lady Gaga分別飾演Maurizio Gucci及Patrizia Reggiani。(Lady Gaga Twitter 圖片)

除了Lady Gaga與Adam Driver外,其他演員還包括奧斯卡影帝阿爾柏仙奴(Al Pacino)、奧斯卡最佳男配角獎得主謝拉力圖(Jared Leto)、《騙海豪情》男星積赫斯頓(Jack Huston)及英國老牌影星Jeremy Irons加持。雖然首張劇照沒有透露太多的內容,但不少粉絲留言直指角色造型還原度甚高。