《House of Gucci》謀殺案開拍　首張劇照曝光獲網民讚還原度高

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-10 17:30

由《異形》（Alien）導演列尼史葛（Ridley Scott）執導的《House of Gucci》，電影在今年2月羅馬展開拍攝，飾演主角Patrizia Reggiani的Lady Gaga近日在社交平台公開了首張劇照。

Lady Gaga目前為忙於拍攝新戲《House of Gucci》。（《星夢情深》劇照）

樂壇天后Lady Gaga與美國男星Adam Driver主演的《House of Gucci》目前正在羅馬開拍，電影改編自Sara Gay Forden的原著小說《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》，講述Patrizia Reggiani因策劃暗殺前夫Maurizio Gucci而被定罪的故事。

《House of Gucci》由《異形》導演列尼史葛執導。（IMDb 圖片）

故事發生在1995年，當時Gucci創辦人的孫Maurizio Gucci，遭前妻Patrizia Reggiani謀殺。而槍殺案發生前，Maurizio Gucci因為一名年輕女子而離開了與他結婚十多年，兼育有兩名孩子的Patrizia Reggiani，兩人在1991年正式離婚。當時謀殺案發生後，媒體稱她為「黑寡婦」。最終，Patrizia Reggiani被重判29年。

《House of Gucci》以Maurizio Gucci遭前妻Patrizia Reggiani謀殺的故事為藍本。（Pinterest 圖片）

直到2000年，其女兒聲稱母親當時受到腦腫瘤影響而犯案，最後獲減刑至26年。同年，她在監獄自殺不遂。在2016年10月，她因行為良好而提前獲釋。翌年，由於1993年所協的協議，至今每年仍可從Maurizio Gucci的遺產中獲得90萬英鎊。

Adam Driver及Lady Gaga分別飾演Maurizio Gucci及Patrizia Reggiani。（Lady Gaga Twitter 圖片）

除了Lady Gaga與Adam Driver外，其他演員還包括奧斯卡影帝阿爾柏仙奴（Al Pacino）、奧斯卡最佳男配角獎得主謝拉力圖（Jared Leto）、《騙海豪情》男星積赫斯頓（Jack Huston）及英國老牌影星Jeremy Irons加持。雖然首張劇照沒有透露太多的內容，但不少粉絲留言直指角色造型還原度甚高。