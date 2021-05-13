以巴衝突│姬嘉鐸言論惹抨擊　網民指她曾參軍殺害無辜巴勒斯坦人

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-13 20:00

以色列及巴勒斯坦近日又掀起新一輪軍事衝突，而「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）昨日（5月12日）在社交平台貼文，指其國家（以色列）目前陷入戰爭，這讓她心碎。她坦言以色列及其鄰國「值得活在一個自由及安全的國家」。沒想到言論一出，就惹來不少批評聲音。

姬嘉鐸因演出「神奇女俠」一角而紅遍全球。（《正義聯盟》劇照）

現年36歲的姬嘉鐸出生於以色列，她18歲時贏得以色列小姐的頭銜，並代表其國家參加2004年環球小姐。及後姬嘉鐸加入以色列軍隊，在以色列國防軍服役兩年。她曾表示因為有軍人的背景讓她獲得在《狂野時速4》飾演Gisele Yashar一角，而這部電影也是她的銀幕處女作。

姬嘉鐸因這番言論而惹來不少批評。（Gal Gadot Twitter 擷圖）

日前姬嘉鐸在社交平台貼文，指她因其國家正陷入戰爭而感到心碎：「我的心碎了，我的國家正陷入戰爭，我擔心我的家人及朋友。這是一個經歷了很長時間的惡性循環，以色列值得活在一個自由及安全的國家，我們的鄰國也一樣。我為受害者及其家屬禱告，我為這難以想像的敵意可以盡快完結而祈禱，我祈求我們的領導人可以尋求一個方法可以讓我們和平相處。我祈望未來的日子會變得更好。

在演出《狂野時速4》前，姬嘉鐸曾在以色列國防軍服役兩年。（《狂野時速4》劇照）

雖然姬嘉鐸的言論是出於和平，並非常戰爭盡快完結。可是有網民卻以她曾經參軍而攻擊她，指她曾是「奪去無辜巴勒斯坦人」的軍人，甚至有網民稱她「是猶太復國主義者的支持者，支持種族清洗及暴力對待巴勒斯坦人。」而網上更出現「#CancelGalGadot」的標籤。點擊睇姬嘉鐸靚相！！！

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