英雄本色35周年｜吳宇森傾盡身家開拍　張國榮入組即問︰要借錢？

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-15 20:15

由吳宇森執導，狄龍、張國榮、周潤發主演的《英雄本色》 今年為上映35周年，《英雄本色》風靡全香港之餘更涉獵全亞洲、甚至紅到去外國，亦有不少人一直想拿來翻拍，不過主演之一的狄龍，面對豐厚片酬仍一一拒絕，究竟為何呢？

經典電影《英雄本色》上映至今已經35周年。（《英雄本色》劇照）

狄龍曾接受訪問，提及被邀請翻拍《英雄本色》，不過狄龍一口拒絕：「我話唔好拍，拍過了。對方仲暗示我『會封10萬元大利是』，不過我話唔好喇，玩過就算，呢啲叫做不可多得，經典嚟。物是人非，你點可以再搵多個張國榮俾我啫？冇可能，朱寶意、張國榮、石燕子幾個都離開咗（或淡出娛樂圈）。」不少網友知道狄龍如此重情重義，都覺得十分欣慰，更大讚哥哥的存在的確無人能及。

能成功拍攝《英雄本色》，或多或少哥哥在當中都起了莫大的作用，當年狄龍被邵氏炒魷魚，發哥背着「票房毒藥」的稱號，後來是因為哥哥的加入，電影投資方才願意出錢投資，事實上哥哥還多次問導演吳宇森：「需不需要借錢？」即可知道張國榮在《英雄本色》的前前後後有多重要，而狄龍又為何會如此尊重哥哥。

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