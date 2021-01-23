《胭脂扣》張國榮自爆非十二少第一人選　「最初我得十幾句對白」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-23 21:57

「哥哥」張國榮生前留下不少經典作品，直到現時大家都會一睇再睇，再次回味，又如大家都會對他演出《胭脂扣》中的十二少非常難忘，但原來哥哥並不是十二少的第一人選，他更曾自言最初對白總數亦不過是十多句，究竟哥哥又如何將十二少打造成經典中的經典呢？

電影《胭脂扣》紀錄下兩位巨星梅艷芳、張國榮的經典合作。（《胭脂扣》劇照）

《文學與影像比讀》一書記錄由盧瑋鑾老師開設的「香港文學專題──文學與影像比讀」課程，當時曾請來張國榮、許鞍華、劉以鬯與伍淑賢，舉辦四場講座，探討文學與改編電影的關係，當中哥哥更分享到不少往事以及拍攝《胭脂扣》的經歷。

哥哥的「十二少」與梅姐的「如花」是永垂不朽。（電影截圖）

哥哥非十二少第一人選

首先哥哥自爆，自己並非十二少的第一人選，最初選角為鄭少秋，不過因為沈殿霞懷孕而辭演，十二少最終落到哥哥手上。（編按︰電影在87年間拍攝，而鄭欣宜正於87年5月出世）他曾提及自己當時的戲份只有寥寥三頁紙、十多句對白，最多十個工作日便可完事，加上如花的戲份及重要性遠遠高出十二少。不過直到哥哥去試造型後才發生了驚天動地的變化。

《胭脂扣》裏，張國榮叫「十二少」，其實他們家裏只有兩個孩子。（《胭脂扣》電影劇照）

李碧華、關錦鵬為哥哥加戲

當哥哥着起十二少的長衫，彷彿就如十二少本人一樣，頓時打動了作家李碧華，因此更為他添加戲份，導演關錦鵬也順帶將拍攝的工作日加至二十多天，所以十二少在電影中比起原著更為濃厚、富有色彩，哥哥更憑住《胭脂扣》獲得第8屆香港電影金像獎最佳男主角的提名。

很難想像哥哥以外的人飾演十二少。（電影截圖）

哥哥自言最愛十二少

哥哥自言在自己曾演過的角色中最愛十二少，一來導演關錦鵬十分開放，令他可以毫無保留的表達出角色的情感。雖然十二少捨得為如花放棄身家，但就在生死抉擇時，表現得懦弱無能，所以他的內心是非常矛盾的，哥哥笑言十二少是個咸濕色鬼和無膽鬼。