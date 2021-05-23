曉格蘭特重提召妓被捕好白痴　曾跟杜莉芭里摩亞餐廳激吻10分鐘

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英國型男曉格蘭特（Hugh Grant）早前在以視訊形式接受美國女星杜莉芭里摩亞（Drew Barrymore）訪問，除了重提當年召妓而被捕外，兩人更講到多年前首次見面的情況。

兩人講到首次見面時，杜莉芭里摩亞笑得勁甜。（影片擷圖）

事實上，杜莉芭里摩亞跟曉格蘭特首次見面在紐約一間餐廳，她：「我們從未提過這事，當日飲醉了，一走入餐廳就跑到曉格蘭特身邊，然後捉住他的衫領親吻下去。我們在互相調情，最後說了再見。」曉格蘭特對此補充：「這的確很奇怪，我也很醉，當時正跟電影公司行政人員在一起，他們都感到相當震驚。那時有人提及你來了，我起身打招呼後就親吻了10分鐘，隨後再跟他們談論劇本。」由於整件事相當奇特，此後兩人都沒有提起過，直到今次兩人才在節目上大爆料。

曉格蘭特重提召妓被捕好白痴。（影片擷圖）

在節目期間，曉格蘭特重提自己召妓被捕好白痴，杜莉芭里摩亞都有講到其實當年兩人素未謀面，不過1995年爆出該事件時，自己有特意寫信支持對方。後來兩人於2007年的電影《冧歌有情人》（Music and Lyrics）中合作。

曉格蘭特跟杜莉芭里摩亞於《冧歌有情人》（Music and Lyrics）中合作。

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