《中國隊長》抄Marvel片頭出埋包青天　貓眼排名冠軍但網民鬧爆

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-22 18:00

由李景濤、穆尼主演的《孤膽行動》（中國隊長／中國隊長之中隊崛起）日前在串流平台上架，打正中國隊長的旗號，組織中國英雄聯盟來拯救人類，就咁聽都覺得又想學Marvel玩超級英雄？

《孤膽行動》（中國隊長）竟能登上貓眼網絡電影Top1？（官方圖片）

電影講述在10年前，由DB跨國影業秘密實施「英雄改良計畫」，最初唯一成功的001號意外提早醒覺，從基地中逃出來，可惜在一次事件中失憶，卻仍能在影壇上佔有自己的一席位。

代表中國的中國隊長。（影片擷圖）

另外，在10年後扮演着一個擁有浮誇演技的影視偶像—中國隊長，漸漸被外國英雄取代，遭遇人生慘敗的他感到心灰意冷，以酒度日。偶然，中國隊長發現了自己體內強大的力量，背負起光復英雄的使命，跟隨呼嚕幫幫主呼嚕爺爺訓練，對抗新的超級戰士。中國隊長雖被打倒，但意志不滅，各路英雄都被他感動，於是重出江湖，進行了一場英雄大戰。

包青天都係超級英雄。（影片擷圖）

首先在片頭已經「參考」了Marvel以漫畫形式的快閃片段作介紹，畫有不少富有中國式的人物如：東方不敗、李小龍、濟公、關公、包青天、孫悟空等人。

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片頭直將在快閃之間將「Marvel」字眼放在其中。（影片擷圖）

不過有影迷睇過《孤膽行動》（中國隊長）都直指「我到底看了甚麼」、「X…演甚麼…」，究竟套戲有幾難睇呢？

故事原想講到因為有很多外來的超級英雄搶佔本土市場，令原有的中國英雄心灰意冷，原定中國隊長有機會客串《美國隊長4》，不過因外來超級英雄日漸強大起來，就連孫悟空都宣布要隱退，片段中可見有蜘蛛俠、雷神、神奇女俠、龍珠、美少女戰士等人的身影，不過中國隊長最終還是會在經歷苦難低潮後再站起來。

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以為個人係key上去。（影片擷圖）

《孤膽行動》（中國隊長）難看在，除了沒有故事性外，整體架構不知道想表達甚麼之餘，就連電影最基本的畫面結構、畫質等都似是盜錄版一樣，明明是一套「超級英雄」片，就連基本的打鬥場面都唔好睇，稱不上為武打戲，靠打機風格的場面和特效帶過，完全令人極之出戲，難怪影迷都會問「我到底看了甚麼」。