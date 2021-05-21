《晚吹》編劇揭電影唔上映即冇錢收　開筆費盛惠$6.5原子筆？

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-21 18:00

由林二汶、余迪偉主持的《晚吹—又要威又要戴頭盔》播出最新的一集繼續由編劇作為嘉賓分享行內辛酸，今次更講到電影成功上映後才支付尾期、$6.5劇本開筆費、瞓太空艙攞真實生活感等等故事。

在香港做電影業肯定冇糧出？（影片擷圖）

一個劇本有10萬以為好多？

編劇權益聯盟曾於2019年做過一個民調，結果有8成編劇都不能單靠編劇一份工作來維生，有人最多要打三份工，當中更有超過三份之一的編劇入行超過10年，月薪仍不足$10,000。編劇歪同學先講到自己當初入行幸運地首份電影劇本已有10萬元，但因為前後都拖了，任俠則補充：「可能觀眾聽到一個劇本可以賣10萬，都好好搵吖，但都要考慮時間嘅維度，可能最後完成都3年或以上，除返開都唔係咁多，而且當一個劇本佔用緊自己時間時，都耍考慮係咪仲可以接其他工作去寫更多劇本。」

任俠曾在太空艙中攞真實感，跟一班室友互動的對白頗有喜感。（影片擷圖）

資料搜集都要親身體驗

加上要開始一個劇本前，編劇都要做很多資料搜集，任俠講到自己幾年前睇到新聞時常討論太空艙，即為變相的籠屋及劏房，因為睇完新聞覺得很有趣，於是乎開筆寫了個大綱思考是否能發展為21世紀籠民的故事，監製睇完則說欠缺生活感，所以下定決心租了一個位於砵蘭街的太空艙去親身體驗。

任俠的艙友笑指「咁渣都攞獎。」（影片擷圖）

「喺香港做電影，緊係冇糧出啦！」

任俠都有分享到當中的搞笑經歷，其他人問他從事甚麼行業？他：「我做電影嘅…」他們回應：「哦，咁明啦！喺香港做電影，緊係冇糧出啦！」之後大家都變成好朋友。當中任俠最深刻的經歷為一群艙友睇金像像頒獎典禮，有人話：「妖，咁渣都攞獎，不如我哋一齊度啦，我哋啲對白過癮過佢哋啦！而家香港電影真係唔得㗎！」而他明白到監製所說的生活感正是如此，可惜這個劇本仍未有機會開拍。

點解電影要在成功上映後才支付尾期呢？（影片擷圖）

對編劇不平等條約

任俠提出對於編劇有條極不平等、不合理的條約為「電影成功上映後才支付尾期」，對此任俠反問：「點解一套戲要等到佢成功上映，編劇先可以收尾期？拍攝完成其實編劇嘅工作已經完整咁完成。」

曾有投資方跟阿茄講到：「開筆費？$6.5一支原子筆就俾你。」（影片擷圖）

另外，前TVB編劇阿茄指出坊間有個謬誤，覺得編劇寫劇本冇成本，曾試過有位投資者想改內容，提出請他給予「開筆費」，誰知對方回應：「開筆費？$6.5一支原子筆就俾你。」覺得編劇係冇成本去創作令他們都深感不受尊重，希望在接下來的日子，同行都不應再被如此剝削，事關行內仍有很多有心人正在努力堅持。