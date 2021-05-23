Netflix薩克薛達《不死喪軍》評價兩極　網民批老套但視覺震撼

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-23 13:00

由薩克薛達（Zack Snyder）執導，Dave Bautista、真田廣之等人主演的Netflix喪屍題材動作災難片《不死喪軍》（Army of the Dead）現已在上架，不過網上評價兩極，有人嫌悶同時有人覺得不過不失，劇情雖然大路帶點老套，不過用兩個多小時來睇戲又未算話浪費。

網上對《不死喪軍》的評價兩極。（《不死喪軍》精彩劇照）

《不死喪軍》的確是套「爆谷電影」，大路的劇情基本上走向都會在一開頭已經知道，太大的特別之處，卻有種不會令你覺得浪費時間的感覺，不過不失亦能解悶。對比起《正義聯盟》更少慢鏡，看得更加舒服。

Dave Bautista要個女的確好煩，最想佢快點被殺死。（電影劇照）

劇情大路到被嫌老套

首先由真田廣之出口出錢出武器搵Dave Bautista自行組隊，闖入佈滿喪屍的疫區之中，要在拉斯維加斯的賭場下的金庫中取出2億美元（約15億港元）。當中Dave Bautista要靠多年不聯絡的女兒搭路進入疫區，更要在政府發射核彈前全身而退，是個搵命搏的任務。雖然搵隊友組隊做任務甚有DC味道，不過Dave Bautista跟女兒發生矛盾，被逼要讓女兒加入，組隊的隊員大部分都各懷鬼胎，然後發生一連串會令人睇到「有冇搞錯？」的疑問。

劇組為了加入「喪屍老虎」花了不少努力。（電影劇照）

「喪屍老虎」Valentine

其實薩克薛達今次加入了很多新事物，例如在預告片中可見的「喪屍老虎」Valentine。原先劇組為了打造出極逼真的喪屍老虎，成為不死喪軍的最恐怖武器，團隊本想搵體型相近的老虎作為參考，再以特效製作出來，但過程中沒有一間貓科收容給予回應及幫忙，最終只能向紀錄片影集《虎王》（Tiger King）取經，搵全美老虎專家，以及由「虎王」Carole Baskin）熱心提供所需資訊，幫忙打造出最恐怖的「喪屍老虎」。

而在戲中的確睇到令人懼怕的「喪屍老虎」Valentine，零願跟一群喪屍搏鬥也不想遇上Valentine，當中一幕講到其中一位被Valentine虐殺，不論是被咬住腳揮來揮去、一下揮撞到柱上、還是出爪爪到身、頭、臉，每一下都令觀眾隔住熒幕都感受到痛楚。

在薩克薛達的《不死喪軍》中有分喪屍王和喪屍王后，而且兩人有很深厚的感情。（電影劇照）

喪屍都有感情

另一樣薩克薛達亦改變了觀眾對喪屍的黑板印象，今次戲中的喪屍變成了一個大群體，有喪屍王、喪屍王后，其他喪屍都會臣服及聽令於牠們，而且喪屍變得有感情、懂得思考甚至乎擁有生育能力。

雖然喪屍王及喪屍王后都不是型男美女，但兩人的感情線十分簡單，就似原始動物一樣，喪屍王后被人類鋸頭而死，得返條屍喪屍王都要將她帶返部落，然而號召喪屍大軍誓要殺死所有人類，為愛復仇。加上喪屍王更懂得戴頭盔保護弱點的頭部，等到人類耗盡子彈再一舉出擊，十分聰明。

其實要睇一套暴力打喪屍片來說，《不死喪軍》尚算不過不失。（《不死喪軍》精彩劇照）

不過亦有影迷睇完之後大鬧套戲好悶，整套戲只因掛有薩克薛達的名字才可以繼續看下去，否則睇完頭半個鐘已經熄機，劇本普通仍長達兩個半鐘令人好難捱下去。當有影迷表示想看Zack Snyder cut時，Netflix在官方Twitter更搞笑講明「Hope you all love Army of the Dead! Oh, and before you ask... this IS The Snyder Cut.（希望大家喜歡《不死喪軍》，噢！在你們問之前先講這就是薩克薛達的版本）。」

事實上記者覺得《不死喪軍》整體上尚算不錯，有笑位之餘都有感人位，劇情簡單得來又做到打喪屍的血腥和震撼，至少會令觀眾想繼續看下去，睇下男主如何逃生走難、救人自保。