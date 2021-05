Netflix薩克薛達《不死喪軍》評價兩極　網民批老套但視覺震撼

撰文: 沈洛嘉 最後更新日期: 2021-05-23 13:00

由薩克薛達(Zack Snyder)執導,Dave Bautista、真田廣之等人主演的Netflix喪屍題材動作災難片《不死喪軍》(Army of the Dead)現已在上架,不過網上評價兩極,有人嫌悶同時有人覺得不過不失,劇情雖然大路帶點老套,不過用兩個多小時來睇戲又未算話浪費。

網上對《不死喪軍》的評價兩極。(《不死喪軍》精彩劇照)

《不死喪軍》的確是套「爆谷電影」,大路的劇情基本上走向都會在一開頭已經知道,太大的特別之處,卻有種不會令你覺得浪費時間的感覺,不過不失亦能解悶。對比起《正義聯盟》更少慢鏡,看得更加舒服。

Dave Bautista要個女的確好煩,最想佢快點被殺死。(電影劇照)

劇情大路到被嫌老套

首先由真田廣之出口出錢出武器搵Dave Bautista自行組隊,闖入佈滿喪屍的疫區之中,要在拉斯維加斯的賭場下的金庫中取出2億美元(約15億港元)。當中Dave Bautista要靠多年不聯絡的女兒搭路進入疫區,更要在政府發射核彈前全身而退,是個搵命搏的任務。雖然搵隊友組隊做任務甚有DC味道,不過Dave Bautista跟女兒發生矛盾,被逼要讓女兒加入,組隊的隊員大部分都各懷鬼胎,然後發生一連串會令人睇到「有冇搞錯?」的疑問。

劇組為了加入「喪屍老虎」花了不少努力。(電影劇照)

「喪屍老虎」Valentine

其實薩克薛達今次加入了很多新事物,例如在預告片中可見的「喪屍老虎」Valentine。原先劇組為了打造出極逼真的喪屍老虎,成為不死喪軍的最恐怖武器,團隊本想搵體型相近的老虎作為參考,再以特效製作出來,但過程中沒有一間貓科收容給予回應及幫忙,最終只能向紀錄片影集《虎王》(Tiger King)取經,搵全美老虎專家,以及由「虎王」Carole Baskin)熱心提供所需資訊,幫忙打造出最恐怖的「喪屍老虎」。

而在戲中的確睇到令人懼怕的「喪屍老虎」Valentine,零願跟一群喪屍搏鬥也不想遇上Valentine,當中一幕講到其中一位被Valentine虐殺,不論是被咬住腳揮來揮去、一下揮撞到柱上、還是出爪爪到身、頭、臉,每一下都令觀眾隔住熒幕都感受到痛楚。

在薩克薛達的《不死喪軍》中有分喪屍王和喪屍王后,而且兩人有很深厚的感情。(電影劇照)

喪屍都有感情

另一樣薩克薛達亦改變了觀眾對喪屍的黑板印象,今次戲中的喪屍變成了一個大群體,有喪屍王、喪屍王后,其他喪屍都會臣服及聽令於牠們,而且喪屍變得有感情、懂得思考甚至乎擁有生育能力。

雖然喪屍王及喪屍王后都不是型男美女,但兩人的感情線十分簡單,就似原始動物一樣,喪屍王后被人類鋸頭而死,得返條屍喪屍王都要將她帶返部落,然而號召喪屍大軍誓要殺死所有人類,為愛復仇。加上喪屍王更懂得戴頭盔保護弱點的頭部,等到人類耗盡子彈再一舉出擊,十分聰明。

其實要睇一套暴力打喪屍片來說,《不死喪軍》尚算不過不失。(《不死喪軍》精彩劇照)

不過亦有影迷睇完之後大鬧套戲好悶,整套戲只因掛有薩克薛達的名字才可以繼續看下去,否則睇完頭半個鐘已經熄機,劇本普通仍長達兩個半鐘令人好難捱下去。當有影迷表示想看Zack Snyder cut時,Netflix在官方Twitter更搞笑講明「Hope you all love Army of the Dead! Oh, and before you ask... this IS The Snyder Cut.(希望大家喜歡《不死喪軍》,噢!在你們問之前先講這就是薩克薛達的版本)。」

事實上記者覺得《不死喪軍》整體上尚算不錯,有笑位之餘都有感人位,劇情簡單得來又做到打喪屍的血腥和震撼,至少會令觀眾想繼續看下去,睇下男主如何逃生走難、救人自保。