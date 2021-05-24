【Marvel】伊莉莎伯奧遜爆紅女巫有新技能　直接影響MCU未來發展

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-24 15:00

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的Marvel首部迷你劇《WandaVision》今年1月在自家串流平台Disney+播映，正式揭開了Marvel電影宇宙（MCU）第四階段的序幕。近日「紅女巫」伊莉莎伯奧遜首次確認其角色增加一項新技能，直接影響MCU未來的發展。

除此之外，投入拍攝《蟻俠3》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）工作的「黃蜂女」Evangeline Lilly，在與粉絲分享劇本的時候，竟然標籤了一位已死的角色，疑似劇透的她已經把貼文刪走。

伊莉莎伯奧遜透露了紅女巫獲得新技能，可以在不同宇宙游走。（《WandaVision》劇照）

在Marvel電影宇宙中飾演紅女巫的伊莉莎伯奧遜，早前接受《The Hollywood Reporter》的Podcast「Award Chatter」訪問，竟然談到其角色獲得新技能，直接影響MCU未來的發展。她稱：「有一些有趣的能力，你知道，她有心靈感應，她可以在不同宇宙游走。」就是簡單的一句，讓粉絲了解到紅女巫新增一項新技能，可是之後她沒有再繼續透露更多的訊息，這或相信她不能向粉絲劇透更多資訊。

紅女巫可以在不同宇宙游走，絕對對MCU未來的發展有好大影響。（IMDb 圖片）

另一方面，屬於MCU第四階段的《蟻俠3》早前亦開始投入拍攝，而飾演黃蜂女的Evangeline Lilly近日在其社交平台Instagram上分享電影的劇本，並標籤了多位已確定回歸參演的主要角色。可是，有粉絲卻發現了她竟然標籤了飾演「黃蜂戰士」（Yellowjacket）的Corey Stoll，其角色在《蟻俠》（Ant-Man）時已經死亡。

「黃蜂女」Evangeline Lilly不小心劇透了一位已死的角色將會回歸。（Evangeline Lilly Instagram 擷圖）

其實在2018年時，《蟻俠》系列導演Peyton Reed曾暗示黃蜂戰士可能未死，他表示：「當你在《蟻俠》看到他死去，那套戰服就是秘密……他變小了並在某處。我的意思是，他可能在量子領域的某個地方。」