【Marvel】《尚氣》及《永恆族》或因「辱華」之嫌　緣盡中國市場

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-13 15:54

Marvel Studios上星期公布了Marvel電影宇宙第四階段的所有電影映期及片段，讓粉絲重拾對Marvel電影的熱情。然而據美國傳媒《Variety》報道，分別在9月及11月上映的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）及《永恆族》（Eternals）或無緣在中國上映。

梁朝偉飾演的「滿大人」又涉嫌「辱華」。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

Marvel Studios一向非常重視中國市場，但旗下兩部作品《尚氣與十環幫傳奇》及《永恆族》有「辱華」之嫌，前者在公布梁朝偉飾演「滿大人」一刻，已經在中國網上引起很大聲音，指「滿大人」一角與「黃禍」有關連。當時《中國青年報》曾批評電影「黑化中國人」；至於後者由奧斯卡最佳導演趙婷執導，但因其過往言論被指「辱華」，已經讓原定會在中國上映的《浪跡天地》（Nomadland）緊急撤檔。

劉思慕的長相又被指存在外國人對中國人的刻板印象。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

近日事件再有新發展，據《Variety》報道，指中國官方《CCTV-6 電影》的電影頻道，在上星期報道Marvel電影宇宙第四階段的資訊時，僅提及了8部電影，明年把今年9月上映的《尚氣與十環幫傳奇》及11月上映的《永恆族》刪走。雖然未知刪走原因，但外界估計遺漏的可能性非常低，最大可能是管理該頻道的所屬機構「國家廣播電影電視總局」不允許這兩部電影在中國上映，皆因這機構具有對中國境內上映電影的最終決定權。點擊即睇10部Marvel電影片段及其上映時間！！！

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奧斯卡最佳導演趙婷因其過往言論被指「辱華」，《浪跡天地》早前已經無緣在中國上映。（IMDb 圖片）

最後該報道提到，《尚氣與十環幫傳奇》由梁朝偉飾演的「滿大人」被指與原著有「辱華」的「傅滿洲」（Fu Manchu）相似，而劉思慕及Awkwafina的外貌被認為存在外國人對中國人的刻板印象；至於趙婷則因其過往言論被指「辱華」，先有《浪跡天地》緊急撤檔，而新作《永恆族》或都無緣在中國上映。然而報道最後指出，雖然中國官方沒有提及這兩部作品，但也不等於這兩部電影最終不會在中國上映，唯相信這兩部電影目前出現了「意外」。