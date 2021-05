【Marvel】《尚氣》及《永恆族》或因「辱華」之嫌　緣盡中國市場

Marvel Studios上星期公布了Marvel電影宇宙第四階段的所有電影映期及片段,讓粉絲重拾對Marvel電影的熱情。然而據美國傳媒《Variety》報道,分別在9月及11月上映的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)及《永恆族》(Eternals)或無緣在中國上映。