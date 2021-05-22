奇異博士︱泰達史雲頓演「古一」係錯誤　Marvel總裁︰以為好前衛

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-22 16:00

2016年Marvel推出《奇異博士》（Doctor Strange），獲大家支持，除了成為《復仇者聯盟4︰終局之戰》的關鍵人物，更順利躋身MCU第四階段的重要人物。除了主角班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）大受歡迎，就連飾演古一的泰達史雲頓（Tilda Swinton）也令人愛上。

不過日前，《奇異博士》的導演Scott Derrickson及Marvel總裁Kevin Feige，就分別在訪問中重提「古一」角色未有忠於原著，處理得不好，令網民紛紛懷疑是否為近日《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）可能無緣在中國上畫而補鑊。

古一在《奇異博士》中是關鍵角色，泰達史雲頓亦演出智者的感覺。(《奇異博士》劇照）

電影《奇異博士》在2016年上畫，當中找了白人女演員泰達史雲頓（Tilda Swinton）飾演智者「古一」一角。作品出街後，角色大受歡迎，但原來當日宣布選角時，曾有過反對聲音，說是「洗白」行為。事源該角色在原著漫畫中，是一位來自西藏的男性魔法師，為了電影可順利在內地上畫，討好中國電影審查制度，避免了西藏人這個身份。而當時導演、演員連同漫威影業的總裁Kevin Feige都有出來解釋，希望大家理解他們的決定。

意想不到，時隔５年，當日大家的堅持在得到大家諒解和接受後，導演竟然在《The Daily Beast》的一篇報道中，為這個選角致歉，更透露最初是希望找一名亞裔女演員來飾演「古一」。導演Scott Derrickson︰「在過去一個多世紀，亞洲人在美國電影中不斷地被洗白，或是以刻板印象呈現。大家應要對此作出反應，不然什麼都改變不來。而我能夠做的就是在兩害取其輕，但這仍然是一種傷害。」

漫畫中的「古一」，是名智者老人。（漫畫截圖）

此外，Kevin Feige近日為《尚氣與十環幫傳奇》宣傳接受《Men’s Health》雜誌專訪，都突然承認古一大師的選角是一大錯誤，承認當事沒有將事情處理好。「我們那時認為自己好聰明，做出的決定也很前衛。我們不想有那位刻板年紀老邁的亞洲男性演出智者一角，但這的確是一記當頭棒喝，讓我們好好思考：『先等等，還有沒有其他方法既不落俗套，又可以找到亞裔演員來演繹呢？』這問題的答案是肯定的。」

男主角劉思慕及女主角Awkwafina的長相，被指存在外國人對中國人的刻板印象。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

對於突然舊事重提，不少Marvel迷都感到莫名其妙，有網民更懷疑可能跟最近《尚氣與十環幫傳奇》因涉及辱華未能在中國上映有關。由於梁朝偉飾演的角色「滿大人」（Fu Manchu）一直以來都被認定為辱華人物，雖然有關方面已率先將角色改名為「文武」，但仍受到外界批評。此外，還有拍電影在選角上，劉思慕和Awkwafina的選角都有問題，表示兩位演員的長相仍然是荷里活對亞洲人最典型的傳統印象，有網民甚至指 Marvel 是帶著歧視去選角。