奇異博士︱泰達史雲頓演「古一」係錯誤　Marvel總裁︰以為好前衛

撰文: 許育民 最後更新日期: 2021-05-22 16:00

2016年Marvel推出《奇異博士》(Doctor Strange),獲大家支持,除了成為《復仇者聯盟4︰終局之戰》的關鍵人物,更順利躋身MCU第四階段的重要人物。除了主角班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)大受歡迎,就連飾演古一的泰達史雲頓(Tilda Swinton)也令人愛上。

不過日前,《奇異博士》的導演Scott Derrickson及Marvel總裁Kevin Feige,就分別在訪問中重提「古一」角色未有忠於原著,處理得不好,令網民紛紛懷疑是否為近日《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)可能無緣在中國上畫而補鑊。

古一在《奇異博士》中是關鍵角色,泰達史雲頓亦演出智者的感覺。(《奇異博士》劇照)

電影《奇異博士》在2016年上畫,當中找了白人女演員泰達史雲頓(Tilda Swinton)飾演智者「古一」一角。作品出街後,角色大受歡迎,但原來當日宣布選角時,曾有過反對聲音,說是「洗白」行為。事源該角色在原著漫畫中,是一位來自西藏的男性魔法師,為了電影可順利在內地上畫,討好中國電影審查制度,避免了西藏人這個身份。而當時導演、演員連同漫威影業的總裁Kevin Feige都有出來解釋,希望大家理解他們的決定。

意想不到,時隔5年,當日大家的堅持在得到大家諒解和接受後,導演竟然在《The Daily Beast》的一篇報道中,為這個選角致歉,更透露最初是希望找一名亞裔女演員來飾演「古一」。導演Scott Derrickson︰「在過去一個多世紀,亞洲人在美國電影中不斷地被洗白,或是以刻板印象呈現。大家應要對此作出反應,不然什麼都改變不來。而我能夠做的就是在兩害取其輕,但這仍然是一種傷害。」

漫畫中的「古一」,是名智者老人。(漫畫截圖)

此外,Kevin Feige近日為《尚氣與十環幫傳奇》宣傳接受《Men’s Health》雜誌專訪,都突然承認古一大師的選角是一大錯誤,承認當事沒有將事情處理好。「我們那時認為自己好聰明,做出的決定也很前衛。我們不想有那位刻板年紀老邁的亞洲男性演出智者一角,但這的確是一記當頭棒喝,讓我們好好思考:『先等等,還有沒有其他方法既不落俗套,又可以找到亞裔演員來演繹呢?』這問題的答案是肯定的。」

男主角劉思慕及女主角Awkwafina的長相,被指存在外國人對中國人的刻板印象。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

對於突然舊事重提,不少Marvel迷都感到莫名其妙,有網民更懷疑可能跟最近《尚氣與十環幫傳奇》因涉及辱華未能在中國上映有關。由於梁朝偉飾演的角色「滿大人」(Fu Manchu)一直以來都被認定為辱華人物,雖然有關方面已率先將角色改名為「文武」,但仍受到外界批評。此外,還有拍電影在選角上,劉思慕和Awkwafina的選角都有問題,表示兩位演員的長相仍然是荷里活對亞洲人最典型的傳統印象,有網民甚至指 Marvel 是帶著歧視去選角。