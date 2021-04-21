《尚氣》預告5大彩蛋有蜘蛛俠伏線　周星馳「被客串」Marvel電影

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-21 20:00

由劉思慕、梁朝偉、Awkwafina及陳法拉等主演的《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），早前公開了首條預告，粉絲對此評價兩極。而在預告出爐前，周邊商品曾率先公開多個角色造型，當時有網民笑言「文武」（前稱：滿大人）的造型十足電影《功夫》的裁縫勝。沒想到，有粉絲發現，原來文武及尚氣真是周星馳《功夫》的粉絲。除此之外，有網民甚至找到預告與「蜘蛛俠」及「美國隊長」有連繫。

梁朝偉在《尚氣與十環幫傳奇》中飾演滿大人，但之後電影公司把角色名稱改成「文武」。（IMDb 圖片）

《尚氣與十環幫傳奇》首條預告長約2分鐘，梁朝偉搶盡風頭，他除了以流利英語旁白外，還以5個不同造型現身。電影講述由梁朝偉飾演的「文武」是十環幫的首領，他在預告講出兒子尚氣的故事。見到尚氣從小就被父親「文武」安排嚴格訓練，之後父親容許尚氣離開10年，但當時間一到，就要回到父親身邊，並面對自己神秘的過去。點擊下圖重溫首條預告的精彩圖片！！！

+ 15 + 15 + 15

雖然預告沒有揭露太多重要資訊出現，但有粉絲仍然能從預告中找到3大伏筆。第一個彩蛋是出現在14秒，當時尚氣在自己家中鍛鍊，而在他右面的牆壁貼了一張海報，就是由周星馳執導兼主演的《功夫》。原來尚氣是《功夫》的粉絲，或者他在戲中見到一個與父親非常相似的角色—「裁縫勝」。

見到尚氣的房間貼有由周星馳主演的《功夫》海報，是否代表斧頭幫、火雲邪神等都存在Marvel電影宇宙。（《尚氣與十環傳奇》預告擷圖）

第二個彩蛋在53秒，當時見到半裸上身的尚氣參加了一項格鬥比賽，而在他身後，竟然有粉絲發現了一個美國隊長的盾牌。然而乍看下，這相信只是美國隊長盾牌的油畫。

最後就是在1分33秒，當時尚氣在車上與由Florian Munteanu飾演的Razor Fist戰鬥，全車陷入險境，但幸好最後由Awkwafina飾演的Katy成功煞車，才沒有造成重大事故。然而竟然有網民發現這幕有一位曾在《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）出現的神秘角色，他就是由Zach Cherry飾演的紐約市街邊小販，當時他在戲中說了一句「Okay Spider-Man, do a flip！」

網民紛紛轉載有關消息，成功找到本尊Zach Cherry親自回應：「正是。」即睇其餘四大彩蛋！！！