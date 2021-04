《尚氣》預告5大彩蛋有蜘蛛俠伏線　周星馳「被客串」Marvel電影

由劉思慕、梁朝偉、Awkwafina及陳法拉等主演的《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),早前公開了首條預告,粉絲對此評價兩極。而在預告出爐前,周邊商品曾率先公開多個角色造型,當時有網民笑言「文武」(前稱:滿大人)的造型十足電影《功夫》的裁縫勝。沒想到,有粉絲發現,原來文武及尚氣真是周星馳《功夫》的粉絲。除此之外,有網民甚至找到預告與「蜘蛛俠」及「美國隊長」有連繫。