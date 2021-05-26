《寒戰》導演執導電影《梅艷芳》　劇組花三年全亞洲物色女主角

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-26 12:35

2003年，一代天后梅姐梅豔芳離開大家，留下的一個遺願，讓安樂電影公司的江志強先生銘記於心。當天他對阿梅的承諾，成就今天開拍這部傳記電影《梅艷芳》的初衷。今日(26/5)電影釋出首預告，重現梅艷芳在最後一次紅館個唱上的演出，並說出一句令人感動至深的一句︰「我將我自己嫁咗畀你哋、嫁咗畀音樂、嫁咗畀舞台。」

電影以梅姐的背景作為首張海報，而飾演梅艷芳的演員就未有公布。（《梅艷芳》海報）

預告片中鏡頭從紅館由遠拉近 ，拍下觀眾的喝采聲下，響起大家熟悉的旋律《夕陽之歌》，一襲華麗的白色婚紗，令人懷念的背影，在工作人員的簇擁下，從台下徐徐的升上舞台，讓我們透過銀幕再次緬懷這位香港人的女兒梅艷芳。

梅艷芳離開大家已經18個年頭，縱使現今世代可能對「梅艷芳」這三個字感到陌生，但只要音樂響起，扣人心弦的歌聲總會有感動你的一刻，包括相識多年的安樂電影公司的江志強先生。

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江志強︰「填補最後《十面埋伏》合作不成的遺憾！」

江先生憶記起亡友，難免傷感的説：「跟梅姐認識，早在安樂電影還是小公司的時候，當時梅姐已經是一位當紅的歌手，但不介意我們小公司，答應為我們發行的一部電影《天空之城》站台宣傳 ，到今時今日我仍感激她當日的仗義幫忙。事隔多年後，2003年的某日，阿梅約我見面，希望我能為她拍一部傳世的電影，當時我和導演張藝謀特地在《十面埋伏》中為她設計了一個角色；可惜最後因為她的離去，無法實現她的遺願，多年來我一直惦記着她未圓的夢；因與梅姐的交情；我仍然希望圓她臨終前的願望，同時填補最後《十面埋伏》合作不成的遺憾！促成開拍電影《梅艷芳》就是我的初衷。」

江生眼中的梅姐絕對是香港人的女兒，他娓娓道來的說：「欣賞梅姐那份敬業、專業，由荔園的小歌星躍升為天后的傳奇，她拼搏至最後一刻的精神，永不言棄的信念，正正代表香港人的精神，同時希望多些香港人能看到這部電影，接收到這份正能量的信息，特別在逆境時，能為香港打氣！」要實現梅姐的遺願，得要找到合適的演員、導演和劇本，這些年一直在尋尋覓覓，最終在大約三年前，天時地利人和之下把所有都找對了。

江志強透露，《十面埋伏》原先有安排梅艷芳演出，亦已設計了造型。(電影《十面埋伏》)

江生感恩的說：「這些年來，我們等待一個好劇本，好導演，更重要的是等待一個具備梅姐神韻的演員出現。花了三年以上的時間在全亞洲找合適的人選，終於給我們找到了這位在戲中飾演梅艷芳的新人。沒有她，我們開拍不了這部電影，對我們整個團隊來說不只是幸運，還有一份緣份。同樣地沒有梁樂民這位有心的導演，也完成不了《梅艷芳》。」但在預告並未有透露演員是誰。

《寒戰》導演之一梁樂民（相右），執導傳記電影《梅艷芳》。（資料圖片）

《寒戰》導演梁樂民︰編導生涯能遇上『梅艷芳』，是我的福氣

導演梁樂民也在這份「因緣」下成為《梅艷芳》這部作品的導演和編劇。「事緣《寒戰2》還在後期剪接階段，江老板邀約會面，告訴我他有一個願望，一直很想實現，就是想拍一部梅姐的傳記，問我能否執導。我告訴老板，你選擇今天跟我說這個願望，我很難推卻的。因為當天是十二月三十日，梅姐離開我們的那一天。編導生涯能遇上『梅艷芳』，是我的福氣；一路走來，從資料搜集、劇本定稿、選角、拍攝、剪緝到後期，給我最大的感受是，香港曾經出現『梅艷芳』，是我們的福氣。」

「梅姐當紅的時代是我們成長的年代。電影除了記錄了她，我們還努力記錄了香港的八十年代。梅姐對我的意義，是典型香港兒女的模範：出身雖然寒微，卻憑著自身努力，創造一番事業；成名後卻從沒架子，常常將家人朋友記掛在心；社會各界需要幫忙時，她總是義不容辭；無論遇到甚麼逆境，她亦從沒放棄。梅姐的人生，某程度上代表著我們香港人的奮鬥故事。」