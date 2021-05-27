John Cena中文名「趙喜娜」　盤點10個擁有中文名的荷里活明星

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-27 11:30

在《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）中飾演主角「阿當」弟弟的莊先拿（John Cena），因早前受訪時稱呼「台灣是國家」而引起中國網民不滿，最終莊先拿要拍片道歉。然而有部份影迷發現，原來莊先拿為了打入中國市場，替自己改了一個中文名「趙喜娜」，有網民笑言起初以為「趙喜娜」是一位女明星。其實除了「趙喜娜」外，其實有不少荷里活明星都為自己改了一個中文名，然而大多數名字都是由網民所改。

《狂野時速》系列一直都非常重視中國市場。（《F9狂野時速》劇照）

當時莊先拿在宣傳《F9狂野時速》時，說了一句「台灣是第一個上映《F9狂野時速》的國戲。」，於是惹來中國網民不滿。之後莊先拿極快速地在微博貼出道歉聲明及短片，他在開首稱：「你好中國，我是趙喜娜。」然而當時許多網民對於「趙喜娜」這名字感到陌生，甚至有網民表示「不知道是誰人，還以為是某位女星的名字」。

《F9狂野時速》男星莊先拿透過微博發布影片道歉，稱「對我的錯誤，我很很抱歉......我愛更尊重中國和中國人」。（微博截圖）

其實莊先拿之所以稱呼他自己為「趙喜娜」，是因為當他快速朗讀其英文名時，兩者的讀音非常相似，於是順勢以「趙喜娜」這名字打入中國市場。然而除了「趙喜娜」外，其實不少荷里活明星都有中文名，而大多數名字都是由網民取名。點擊下圖即睇10位荷里活明星中文名！！！

莊先拿在《F9狂野時速》飾演「阿當」弟弟Jakob Toretto。（《F9狂野時速》劇照）