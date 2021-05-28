柯震東IG直播爆情史曾想娶蕭亞軒　最愛李毓芬︰分手是我不夠好

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-28 13:30

台灣藝人柯震東，自去年將封麈7年的電影作品《打噴嚏》重新搬上大銀幕後，愈來愈多露面機會，柯震東一向都鍾意玩IG，他於28日凌晨在IG開直播跟藝人大飛、黃宏軒和洗菜聊天，更大玩「真心話大冒險」。

柯震東跟大飛、黃宏軒和洗菜開IG直播聊天。（網上圖片）

柯震東在IG直播上提及過往情史。（IG@kaikaiko）

直播當中柯震東，被洗菜問及最喜歡過往哪一任前女朋友，他先自嘲說︰「我覺得公司明天要把我給殺了」，接著思考一下再講到曾經有結婚念頭的是「蕭小姐」（蕭亞軒），他：「我交往的每一個，承認的每一個都是很愛的，後來每段戀情心理成長都不一樣，所以目前為止，最喜歡的是『李小姐』（李毓芬）。」

柯震東坦言曾想跟蕭亞軒結婚。（微博@蕭亞軒MISSELVA）

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後來當柯震東再被問到分手的原因時，他選擇飲酒不回答，後來再補充：「但我必須要講，真的就是……是我還不夠好。」

最後由黃宏軒問柯震東問題︰「是不是喜歡姊姊類的白富美？洗菜有沒有機會？」柯震東回應：「我沒有喜歡姊姊類的白富美，只是每個遇到喜歡的剛好都是，都交往3年以上，代表是真的喜歡。至於洗菜呢？我不知道，因為還沒有跟她認識很熟，我不知道。但我如果會交往的都是很認真的。」

柯震東表示最喜歡的是李毓芬。（李毓芬IG）

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