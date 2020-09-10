打噴嚏｜柯震東《那些年》出道即爆紅　9年後班同學仔近況係點？

台灣電影《打噴嚏》原訂2014年上映，隔足多年由這套由柯震東、林依晨、王大陸、古天樂主演的電影終於9月10日上映，在提起柯震東時，大家總是會記起他跟陳妍希搭檔演出的電影《那些年，我們一起追的女孩》，全球票房大收12億台幣（約3億港元），兩人雙雙紅起，柯震東更奪得第48屆金馬獎最佳新演員，究竟當年拍《那些年，我們一起追的女孩》的演員去晒邊呢？

柯震東和陳妍希搭檔演出的電影《那些年，我們一起追的女孩》已是2011年的作品。（電影劇照）

首先柯震東憑《那些年，我們一起追的女孩》出道隨即爆紅，直到2014年爆出跟房祖名一起的吸毒事件後，2016年再以出色的演技，憑《再見瓦城》提名第53屆金馬獎最佳男主角。雖則未見柯震東有極力反彈，但他亦有繼續落力做好演員的方面。

事實上近年柯震東都有在2017年客串過《報告老師！怪怪怪怪物！》，明年都會有出演電視劇《乩身》，早前他接受《香港01》訪問時都有提及：「因為對電影真的很熱愛，所以就一直努力去做，覺得『就做吧』，看看可否做到極限。」相信以後還是會在大銀幕上見到他。

柯震東最近變身YouTube拍片拍節目。（柯震東IG）

另外柯震東最近都有化身成為YouTube，跟《那些年》中飾演廖英宏（廖該邊）的蔡昌憲一起主持節目《換你作東》，目前已播出到第4集，兩人在貢寮玩浮潛、去體驗當服務生、撿螺、更有出海遇到海豚，老友蔡昌憲更力撐柯震東，着起「打噴嚏」的宣傳T恤。

蔡昌憲最近憑電視劇《苦力》中的林文取（鼢鼠）一角拼進第55屆金鐘獎，提名戲劇節目男主角獎，不過對手就有《想見你》的小鮮肉許光漢、《誰是被害者》的型男張孝全，的確是場硬仗，但他就在自己的個人IG上表示看到金鐘獎直播的入圍名單時已經爆喊，表示十分謝謝大家的支持。

《那些年》的好友蔡昌憲力撐柯震東，一同宣傳《打噴嚏》。（影片擷圖）

最「叻」變魔術氹女生的廖英宏（蔡昌憲 飾）。（電影劇照）

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