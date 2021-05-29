《鬼眼》導演驚慄懸疑新作《Old》　神秘沙灘讓人迅速衰老兼死亡

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-29 14:00

曾執導《鬼眼》（The Sixth Sense）、《不死劫》（Unbreakable）的印度裔美國導演禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）自編自導新作《Old》（台譯：《詭老》），昨（5月27日）晚公開全新預告，電影預計7月23日美國上映，而目前香港則尚未有映期。

《Old》由曾執導《鬼眼》及《不死劫》等經典驚慄電影的印度裔美國導演禮切沙也馬蘭執導。（《Old》劇照）

《詭老》改編自Pierre Oscar Levy及Frederik Peeters的圖像小說《沙堡》（Sandcastle），故事講述主角一家度假期間，來到偏遠的神秘沙灘遊玩，豈料竟有一股不可思議的力量，使他們快速衰老，一天內過完他們的人生，究竟這神秘沙灘隱藏著甚麼秘密呢？

禮切沙也馬蘭帶來全新自編自導的驚慄作品《Old》，電影原定在今年2月上映，但因新冠肺炎影響而改至7月上映。（IMDb 圖片）

從預告可以見到，在他們發現一具女性屍體後，之後發生的事就一發不可收拾。戲中的小孩一晚長大，其中有一個小女孩在兩星期前才剛滿6歲，但之後卻以成年女子登場。更甚的是小孩子詭異地快速成長，還有一名女子突然懷孕，其母親嚇到不知所措。

神秘沙灘讓人一晚長大及快速衰老。（《Old》劇照）

電影由曾執導多部經典驚慄電影，如《鬼眼》、《驚心動魄》、《驚兆》、《思·裂》及《異能仨》的印度裔美國導演禮切沙也馬蘭執導，金球獎得主Gael García Bernal、《霓裳魅影》女星Vicky Krieps、英國電影兼舞台劇男星Rufus Sewell及《陽光兔仔兵》女星Thomasin McKenzie等主演，電影預計7月23日美國上映，但目前香港則尚未有映期。