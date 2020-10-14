「美國隊長」基斯伊雲斯戴綠帽　50歲人夫為妻秒飛小三Lily James

日前有指「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）的「灰姑娘」女朋友Lily James，背住佢偷食50歲人夫Dominic West，兩人被拍到在羅馬街上激吻，而男方更擁有一段10年婚姻，跟老婆Catherine FitzGerald共同育有4名子女，Lily James除了出軌畀綠帽基斯伊雲斯戴之餘，更坐實了小三之名。

Lily James做小三秒被飛起。（Lily James IG）

不過根據外媒《Metro》報導，事件有着戲劇性的發展，當偷食事件爆出後，Dominic West返回英國，相信他有即時向老婆坦白，再在自家門前深情熱吻畀傳媒任影，更大曬一張手寫聲明「我們的婚姻很堅固，我們仍然在一起。謝！」兩人都有在聲明上簽名，但就對偷食一事毫不給予回應。

Dominic West嘴老婆Catherine FitzGerald證婚姻堅固。（Metro Twitter擷圖）

Dominic West跟Catherine FitzGerald結婚已經10年。（Getty Images）

事實上31歲的Lily James和50歲的Dominic West疑似因為拍攝新戲《The Pursuit of Love》撻着，兩人被拍到貼身踩電動滑板車、Dominic West甜笑摸Lily James頭更當街熱吻。據知Catherine FitzGerald的友人爆料指：「Catherine FitzGerald在看到照片後完全呆了，她一點都不知道為甚麼會這樣，畢竟兩人在一起都10年了。」而且當時Catherine FitzGerald看到照片後整個人都崩潰了，嘗試打電話給Dominic West但沒有接聽，只是沒想到在他返回英國後，劇情鋒迴路轉，而作為小三的Lily James亦即時秒被飛起踢出局。

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10月3日Lily James更新了一張日落相，當時基斯伊雲斯仍有畀心心，現時兩人的IG均無更新。