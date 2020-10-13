「美國隊長」基斯伊雲斯戀情3個月玩完　Lily James偷食50歲人夫

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）7月頭被爆在酒店夜會「灰姑娘」Lily James，事後兩人雖然沒有回應戀情，但就直接以行動確認對方身份，一同在倫敦的公園中散步兼坐草地談情食雪糕，相當甜蜜。不過沒想到正值熱戀期的基斯伊雲斯和Lily James竟然有第三者介入！

「美國隊長」基斯伊雲斯疑似被笠綠帽。（Chris Evans IG）

據外媒報道，31歲的Lily James正在拍攝新戲《The Pursuit of Love》，被爆戀上50歲的Dominic West。在《Daily Mail Celebrity》所拍得的照片中，Lily James身穿黑色Deep V大花高叉長裙，跟Dominic West在羅馬一同貼身踩着電動滑板車，後來兩人在食飯時，又被拍到Dominic West甜笑摸Lily James頭，最後更熱吻起來，Lily James似乎將一大頂綠帽笠在基斯伊雲斯的頭上。

有指Lily James背住基斯伊雲斯偷食50歲人夫。（Lily James IG）

除了Lily James疑似出軌外，其實Dominic West跟前女友Polly Astor育有1個22歲女兒Martha，後來他在2010年與Catherine FitzGerald結婚，共同育有4個小孩Dora、Senan、Francis以及Christabel，但兩人至今未有傳出婚變或離婚的消息，要是Lily James跟Dominic West爆出不倫戀的話，除了背叛基斯伊雲斯外，更是為自己加上小三的名字，破壞Dominic West和Catherine FitzGerald的10年婚姻。

Dominic West跟Catherine FitzGerald結婚已經10年。（Getty Images）

Dominic West跟大囡Martha West。（Getty Images）

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