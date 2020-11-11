網民建議「美隊」化老妝見拜登　基斯伊雲斯：我準備好劇本啦

日前有指「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）跟美國新任總統拜登（Joe Biden）撞樣，不論是後生時期，還是在《復仇者聯盟4：終局之戰》中年老的樣貌及神態都激似，日前基斯伊雲斯更搞笑回應了撞樣一事。

基斯伊雲斯（Chris Evans）日前在Twitter回應自己同拜登撞樣一事。（《美國廿隊長》（Captain America: The First Avenger）劇照）

近日不少網民都笑指基斯伊雲斯在《復仇者聯盟4：終局之戰》中，年老的樣貌跟現年77歲的拜登撞晒樣，後來又有粉絲摷出拜登年輕時的照片，的確又幾似樣！

拜登今年已經77歲。（前景AP，背景VCG）

有網民在Twitter上tag基斯伊雲斯問：「你夠膽喬裝成老年版Steve Roger去見拜登嗎？」隨後基斯伊雲斯搞笑回應：「我已經開始寫《親親兩顆心》（The Parent Trap）的翻拍版劇本了。」

基斯伊雲斯笑言他跟拜登就似是《親親兩顆心》中的孖生兄弟。（網上擷圖）

而《親親兩顆心》是1998年的美國賣座喜劇，講到由蘭茜露漢（Lindsay Lohan）一人分飾兩角，講到兩個小女孩在夏令營中認識，除了相貌驚人地相似外，兩人都有一些共同的特質，例如：對士多啤梨敏感、一樣是啤牌高手、擅長惡作劇，後來在夏令營中兩人成為室友後，發現大家的身世秘密，原來對方正是自己的孖生姊妹。