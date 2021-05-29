英雄本色III︱梅艷芳力爭《夕陽之歌》做主題曲　跟陳慧嫻鬥到尾

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-29 21:15

電影《英雄本色》系列，於1989年拍出第三集《夕陽之歌》，續集向來有票房壓力，加上故事是Mark哥前傳，在新人物新故事，欠延續性吸引力稍遜下，票房沒太大驚喜。 不過電影最多人談論的反而是主題曲，由梅艷芳唱的主題曲《夕陽之歌》，事關當年鬧出雙胞胎，同期陳慧嫻也改編了同曲成為《千千闕歌》，而且提早推出，於是兩首歌叮噹碼頭，戰線更延伸到1990年年頭《勁歌金曲》頒獎禮總選的金曲金獎上。

故事發生在1974年越南，屬Mark哥前傳。（《英雄本色III夕陽之歌》劇照）

Ｍark哥的招牌黑超，在前傳有解釋是由梅姐飾演的周英傑送贈。（《夕陽之歌》ＭＶ截圖）

梅姐致電原唱近藤真彥要求翻唱

首先，歌曲是來自日本歌手近藤真彥的《夕焼けの歌》，於1989年2月推出，當年陳慧嫻所屬的唱片公司寶麗金及監製區丁玉，覺得首歌好適合陳慧嫻，於是找來歌曲的版權負責人陳淑芬商討改編權，時宜當時陳淑芬亦與梅艷芳同屬華星唱片。據當年陳慧嫻回覆傳媒，版權起初雖得到陳淑芬同意，但三個星期過後仍未收到正式回覆。

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原來當時梅艷芳都非常喜歡這首歌，更以好友身份打長途電話給近藤真彥，講明想翻唱這首歌。後來經三方同意下，簽下一張有「時效」的合約。內容是梅艷芳可於當年6月15日前，將自己的改編版本（即《夕陽之歌》）派台，而陳慧嫻的版本《千千闕歌》要在6月15日以後才可派台，以確保梅姐版本率先面世。

梅姐在戲中最後中槍身亡，未能跟Mark哥一起。（《夕陽之歌》ＭＶ截圖）

《千千闕歌》早過《夕陽之歌》面世

雖然有齊天時地利人和，奈何當時梅姐正拍攝《英雄本色III》，而她極想將這首歌成為電影主題曲，希望歌詞可以添上角色的江湖豪俠味道，更具滄桑感，於是要求填詞人陳少琪修改歌詞以配合劇情，這無疑令《夕陽之歌》製作時間延長，白白錯過了6月15日優先推出日子，令《千千闋歌》搶了頭啖湯，先聲奪人。

陳慧嫻多年後在訪問中，都有提及此事，亦跟傳聞中的版本一樣。（影片截圖）

鬥完面世日子，兩首歌在流行榜上亦鬥得難分難解，不過因為《千千闕歌》是陳慧嫻暫別樂壇之作，起初是較具話題先贏一仗。後來兩首歌先後於第二及第三季選入圍《勁歌金曲》總選，到最後更一齊打入總選的十大歌曲，於總選爭奪歌曲至高榮譽的金曲金獎，結果梅艷芳的《夕陽之歌》最終贏了，成為1989年度十大勁歌金曲金獎。

而歌曲更成為梅姐於2003年，最後一次演唱會上的壓軸歌曲，一身婚紗造型，配上歌詞︰「一天想到歸去但已晚」，令人婉惜感慨，亦成為梅姐在舞台上最後一幕。

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