濁水漂流專訪｜吳鎮宇再爆演技做染毒街友　「分明想攞獎啦」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-30 08:30

由《翠絲》導演李駿碩自編自導，吳鎮宇、謝君豪、李麗珍、蔡思韵、朱栢康等人主演的《濁水漂流》，改編自香港真人真事情片，講述一班於深水埗天橋底下聚居的露宿者被社會邊緣化，他們因為城市再發展而長期遭到掃蕩清場的故事，較早前吳鎮宇抽空接受《香港01》訪問，分享飾演火爆街友「輝哥」的心路歷程。

吳鎮宇飾演火爆街友「輝哥」。（影片擷圖）

接拍染毒街友為攞獎？

先問到吳鎮宇今次點解會接拍做染毒街友「輝哥」時，他笑言：「分明想攞獎啦下嘛，上次都有嘅，我成日都唔記得扒龍舟個套叫咩名，真係慘，由佢啦。（記者︰《逆流大叔》），《逆流大叔》增肥三部曲最後一部曲喇嘛，每年都同新導演合作，新導演有新嘅諗法，成本又唔會好多，唔多就唔會俾投資方有咁多掣肘，而呢個係個比較特別嘅題材，係改編真人真事，我諗呢個社會現象幾值得拎出嚟討論下。」

吳鎮宇直言：「香港呢個城市有咩令人反思嘅地方？確實係冇㗎。」（《濁水漂流》劇照）

影帝極投入 睇劇本已落淚

問到首次接到劇本時，哪場戲最令他印象深刻，想不到影帝都睇到投入而落淚。他憶述：「睇劇本喺船上面個場戲喊咗出嚟，個種傷感嚟自於演員同情呢個人，佢冇出過深水埗㗎大佬！搭個船發覺『嘩，咁多樓同人喎，滿到瀉，我就窮民區出嚟，佢又不斷填海，即係有咁多錢點解唔去…』覺得幾慘係踎喺船頭望另一個世界，呢場戲好觸動到自己情緒，都會『嗚嗚，好慘啊..』咁樣。加上維多利亞港冇規劃嘅，地產商話乜就乜，冇一個原則性，點解唔填埋過去啫？」

吳鎮宇直言深水埗咁多年都一樣，條條街都係咁，啲路自己都識行，要食豬油渣、豬潤麵、牛肉麵都要去呢到食。（電影公司提供）

「深水埗咁多年都冇變過，啲路我都識行」

由於電影中一班街友正正就是在深水埗，問及吳鎮宇對深水埗有甚麼特別回憶時，他指自己暑期工正是在深水埗南昌街一間酒樓返工，以前或現在要買雜物都要去深水埗，而且在此能夠搵到以前香港最接地氣的玩具和茶餐廳，直言深水埗咁多年都一樣，條條街都係咁，啲路自己都識行。

吳鎮宇直言現時香港愈來愈冇街坊感，正如你未必知隔籬屋姓甚名誰。（電影劇照）

及後他補充:「其實香港本來係點嘅樣呢？就係深水埗咁嘅樣，跟住就會尖沙咀咁。同埋如果你在深水埗行，行下行下就會及發現點解咁多名校、名車？因為已經到咗太子界限街，真係一條街㗎咋，個分界線唔係好明顯㗎咋。而本身喺深水埗嘅人夜晚係會出嚟喺公園抖涼，而家地攤都被趕絕，雖然有人喺度吸毒，但唔係販毒或製毒嘅主要地方，佢罪惡唔係好大，同埋個啲人係有人拎綜援，但都有人仍然靠緊自己雙手去搵錢，同埋政府真係冇乜點關注佢哋嘅需要，最好已經係俾個針筒收集箱佢哋叫佢哋唔好亂掉，所以喺個度拍感情會變得好濃。」

吳鎮宇訪問時再次提及清場事件都好有火。（電影劇照）

愈拍愈有真感情 提及清場事件仍有道火

早前官方釋出的花絮見到吳鎮宇事後再次提及清場事件仍然好嬲，問到他個人又如何看待該次事件，他今次同樣講講下都有火：「輝哥咪就係我爸媽個類人，未必係香港土生土長，但對於香港嘅建設出咗一分力，將自己最黃金嘅時間投放喺到，只不過係唔好彩冇運氣要住深水埗。佢（輝哥）嬲在個程序，我擺喺到嘅嘢唔執得㗎嘛，又掉晒又咁樣又唔道歉，家下係咪我好恰先，老老實實，X！我哋做錯嘢咪去坐監囉！我覺得換轉輝哥係自己親人都會有道火喺到。」及後吳鎮宇再補充深水埗的街坊感覺好強烈，而家跟囝囝講甚麼是街坊他都不知道，已經沒有了那種守望相助。

吳鎮宇表示完全唔明點解要將《濁水漂流》例為三級片。（電影公司提供）

「咁都三級就咪L拍喇！」

根據《電影檢查條例》，本片列為三級片，只准18歲或以上人士觀看，吳鎮宇聽畢即表示：「個啲係舊式粗口嚟，連你老X都冇㗎，都係托嘜托乜、把嘜把乜，咁都三級，有冇搞X錯啊，X！同埋個個階層嘅人就係咁樣講嘢，好似茶樓啲人、咕喱佬咁，唔係點講嘢呢？我唔覺得係個粗口嚟喎，粗咗喺邊呢？你搵一句係攻擊性鬧人？咁又要點樣表達呢啲人嘅身份呢？點解三級呢？超，如果係咁樣就咪L拍喇！」

吳鎮宇睇紀錄片，每次講到清場掃街又唔道歉都會火滾。（影片擷圖）

堅持有幾值得？

最後吳鎮宇對於因為堅持會失去唯一家園、同伴、甚至係幫自己的人，乍聽的確不值，但他認為：「覺得輝哥好值得發呢個脾氣，我嚟X咗香港做咗咁耐嘢，最後拎綜援瞓街，你搵架車一嘢掃晒撻地，咁我又可唔可以衝入你屋企拆爛你啲僭建物，話因為你僭建？你唔可以越過程序，咁唔使講法律講階級已經得，同第三世界國家比？你點話比人進步都冇用，一個國家、社會嘅進步係你照顧到幾多瞓街嘅人，唔係因為你照顧到幾多住山頂嘅人，山頂嘅人嘅錢係因為我哋瞓街嘅人而得嚟，佢老X佢自己有生活能力咩？唔覺得有喎，所以佢發呢個脾氣係好應該。」

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Credit：

Makeup：Kargo

片段提供：mm2 Studios Hong Kong