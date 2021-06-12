WandaVision｜極好評卻不拍第二季？伊莉莎白奧遜咁講　粉絲心碎

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-06-12 23:30

Disney+ Marvel系列美劇自宣布開發以來，被外界認為會是「迷你劇集」。然而，即將推出的最新作《洛基》（Loki）據傳開播前就獲第二季續訂，而《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and The Winter Soldier）也已確定報名今年度艾美獎的「戲劇類劇集」（Drama Series），而非「有限劇集」（Limited Series，即俗稱的迷你劇集），讓粉絲也期待看到這群超級英雄再度現身獨立美劇中。不過打頭陣的《WandaVision》是否也會再推第二季呢？

主演伊莉莎白奧遜（Elizabeth Olsen）日前再次回應到此問題，坦言如果被續訂的話，她會相當意外。事實上，伊莉莎白奧遜在《WandaVision》開播前，就已說過劇集會是「有限劇集」，故事有著完整的起承轉合。但或許是觀眾太愛紅女巫一角，因此在播出期間和完結後，依舊不停地問究竟還會不會有第二季。

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日前，她與Kaley Cuoco為《Variety》的「Actors on Actors」專題進行視訊暢談，當被問起劇集是否會回歸時，她斬釘截鐵地說：「不會。這絕對是一部有限劇集。」話雖如此，但她也進一步補充說道：「我是說，我不曉得耶，我想提到Marvel，你永遠別說不可能，人們會死，也會復生。」

她接著坦言如果《WandaVision》獲得第二季續訂的話，她會相當震驚，並透露在《Sorry for Your Loss》和《WandaVision》的經歷中，讓她知道有多麼熱愛拍電視劇，「我我的確很想念那樣的感覺，花了四周的時間拍一部電影令人感到很興奮，有點像是夏令營一樣，但花六個月和同一群人拍一部劇，雖然累慘了，但那感覺真的很棒。」

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至於Marvel高層如何看待《WandaVision》的未來呢？

奇雲費治（Kevin Feige）年初曾表示，他待在Marvel的時間太長了，以致於現在對任何事情都不能肯定地說沒有，並解釋任何關於《WandaVision》第二季的計畫，都要取決於Marvel未來要推出的劇集和電影。

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