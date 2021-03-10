【WandaVision】導演親證原本有第十集　大爆結局刪減片段內容

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-10 20:33

Marvel首部迷你劇《WandaVision》上周播出大結局，而本周則會播放劇集的製作特輯。然而未等到製作特輯公開，劇集導演已經急不及待玩踢爆，原定會在最後一集有隱藏角色出現，最終竟因為不夠時間而遭刪走。那麼，究竟原本結果的劇情會如何發展呢？

注意！！！下文含劇透！！！

《WandaVision》上周播出大結局，沒想到導演近日即時爆出刪減片段細節。（《WandaVision》劇照）

《WandaVision》導演Matt Shakman近日接受「Fatman Beyond Podcast」訪問，大談大結局的刪減片段，更提到原本會安排超級反派登場，還坦言曾計劃製造10集。導演Matt Shakman率先提到，Marvel Studios原本計劃一連推出三集，而非兩集，皆因頭三集都集中在Wanda及幻視的處境喜劇故事上。直到第三集完結前，觀眾見到Wanda把Teyonah Parris飾演的Geraldine趕出Westview，所以當時曾有觀眾批評，頭兩集的故事似乎沒有推動情節發展。

《WandaVision》口碑載道，沒想到Marvel Studios及劇組原來一直與時間競賽。（《WandaVision》劇照）

然而據Matt Shakman指出，其實Marvel Studios一直承受巨大壓力，擔心沒有辦法按時完成預期的工作，他解釋最終Marvel Studios決定先公開兩集的原因，是因為他們在大結局播出前兩星期才完成最後一集的製作：「如果他們當初堅持一連播放三集，他們需要把最後一集延遲上架。」

網上曾傳出《WandaVision》其實有10集，而導演也確認了這消息。（《WandaVision》劇照）

除此之外，網上曾傳出《WandaVision》其實有10集，而導演也確認了這消息：「是的，情況一直轉變，而且變得混亂。故事不斷變化，特別是現實發生的事及大結局......我們計劃了10集，最終會讓他們（Wanda及幻視）陷入崩潰……但是不斷變化，當我們在阿特蘭大完成拍攝後，大流行就來到，我們被迫休息了數個月，期間我們開始後期製作，就在這時開始有新的想法，所以導致有輕微變化。」

Agatha Harkness手中的兔子原本會在大結局有更多故事，可惜最終刪減了。（《WandaVision》劇照）

最後Matt Shakman還透露，結局原本會有更盛大的演出，其中包括見到Wanda如何獲得Darkhold的畫面。除此之外，觀眾會見到更多Teyonah Parris、Evan Peters、Kat Dennings及雙胞胎的演出，他們會一起到地下室偷走Darkhold。而據導演透露，Agatha Harkness手中出現的兔子，更會化身成惡魔去保護Darkhold，可惜因為未趕及後製而把這幕刪走。

據Matt Shakman稱：「我們安排了Señor Scratchy，由於有許多棋子，所以部份被迫刪走，原本觀眾可以見到Monica、Darcy及Wanda的雙胞胎兒子從地下室偷走Darkhold的情節。」

大結局原本不止有Wanda對Agatha Harkness及幻視對白色幻視的情節，原本更會加插另一場戰鬥。（《WandaVision》劇照）

最後Matt Shakman再三強調這幕已經完成拍攝：「我們已經拍攝了，但是我們未完成所有後製。這是非常出色的一幕，非常有趣，每個人都演得很好。」

其實「Señor Scratchy」在西班牙文解作Scratchy先生，這或埋下粉絲期待已久的超強反派Mephisto的伏筆。皆因在原著漫畫中，他曾化名為「Nick Scratch」或「Jack Scratch」。他曾冒充撒旦，創造出幽靈車神、他更是迫瘋紅女巫的幕後黑手，而且還與神奇先生及隱形女俠戰鬥過，絕對非常適合Marvel Studios的未來作品；然而也有可能是Agatha Harkness的兒子Nicholas Scratch。

最終在權衡輕重後，Wanda對Agatha Harkness的決鬥才是重中之重。（《WandaVision》劇照）

至於在原著漫畫中，Agatha Harkness真的擁有一隻寵物，但並非兔子，而是類似貓的物體Ebony。牠在《Fantastic Four》#94曾化身成人類，去保護神奇先生和隱形女俠的兒子Franklin Richards。所以目前未知導演所指的是那個版本，看來或有待製作特輯公開才會揭曉兔子變成的最終形態。

原本可以見到更多關於Wanda雙胞胎的劇情。（《WandaVision》劇照）