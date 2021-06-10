【Loki】盤點首集15個重要彩蛋　兩大伏筆連接《蟻俠3》

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-10 16:13

由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）及奧雲威爾遜（Owen Wilson）主演的《洛基》（Loki）昨日終於在Disney+啟播，照Marvel Studios的慣例，劇中充滿彩蛋，未知大家又是否看到呢？

由湯赫度斯頓主演的《洛基》昨日終於上架。（《Loki》劇照）

《洛基》是Marvel Studios今年的第三部劇集，故事講述由湯赫度斯頓飾演的洛基，他在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），當復仇者重回2012年紐約之戰的副時間線出錯時，意外偷走裝有空間寶石的宇宙魔方，成功逃脫。當時宇宙魔方把洛基傳送到蒙古戈壁沙漠。此時，時間變異管理局（TVA）的獵人出現，將洛基帶走，並控告他破壞神聖的時間線。

洛基因為破壞神聖的時間線而被時間變異管理局捉走。（《Loki》劇照）

在接受時間變異管理局的審理時，原本洛基是需要被重置，此時飾演時間變異管理局特工莫比烏斯（Mobius M. Mobius）的奧雲威爾遜來到，他要求審判官把洛基轉交給他，從而協助他捉拿一位危險的時間掠奪者。洛基開始時一直不相信莫比烏斯，直到他多次在時間變異管理局使用魔法失敗及看到他在原本時間線所做的事後，他重新認清自己的本性，並表示願意與莫比烏斯合作。

《Loki》首集介紹時間變異管理局。（《Loki》劇照）

最後《洛基》留下一條極引人入勝的伏線，莫比烏斯向洛基表示，那位危險時間掠奪者就是另一位洛基。此時時間線來到1858年的俄克拉荷馬州薩利納，見到4名時間變異管理局的獵人在處理時間變異時，遭到神秘人襲擊。據了解，這位神秘人疑似是女版洛基。點擊下圖即睇首集15個重要彩蛋！！！

湯赫度斯頓及奧雲威爾遜的演出非常好。（《Loki》劇照）