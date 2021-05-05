WandaVision│奇異博士原定客串大結局　Kevin Feige親解刪減原因

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-05 14:15

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的Marvel首部劇集《WandaVision》完結了一段時間，而在劇集播映前，曾盛傳飾演奇異博士的班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）會客串，可惜最後未見其身影。然而Marvel Studios總裁Kevin Feige日前接受外媒訪問時重提此事，首次承認「奇異博士」原定是會在劇集現身，更大爆已鋪排了如何讓他出現，究竟最後為何決定要刪走此幕，讓一眾粉絲失望呢？

最終奇異博士並未有在結局登場。（《WandaVision》劇照）

在今年1月15日播出的Marvel首部劇集《WandaVision》，在播放約2個月後，正式在3月5日播映完畢。在劇集播映前，曾有網民見到官方的介紹片中出現「奇異博士」班尼迪甘巴貝治的名字，可惜最終事與願違，奇異博士並未有在劇中現身。

Kevin Feige親自解釋刪減「奇異博士」的原因，就是不懋搶走「紅女巫」的光芒。（《WandaVision》劇照）

近日Marvel Studios總裁Kevin Feige接受《Rolling Stone》訪問時，首次確認「奇異博士」的確原定會在《WandaVision》中亮相，還解釋了劇中廣告的作用。「有人可能會說『如果有奇異博士就正』，但他會搶走紅女巫的光芒，這是我們不願意見到的。我們並不希望劇集的結局變成宣傳下一部作品的預告。一個白人男人突然出現，並說『讓我教你如何使用這力量』。」

Marvel Studios總裁Kevin Feige近日終於承認「奇異博士」會在《WandaVision》中現身。（Getty Images）

因此粉絲如要看到紅女巫及奇異博士同場，就真的需要等到《奇異博士2》，續集預定會在明年3月25日美國上映。除此之外，Kevin Feige還解釋了劇集中廣告的作用，其中包括多士爐、手錶等。原來這一切原定是奇異博士送給紅女巫的訊息，目的就是讓紅女巫知道她自己正身處虛構的世界當中。最後Kevin Feige還承認，Marvel Studios早已與班尼迪甘巴貝治達成協議，讓「奇異博士」在劇集最後一集中現身。