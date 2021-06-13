濁水漂流︱社工吳衛東回應網民指責　「說我好心做壞事幫寄生蟲」

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-13 08:30

電影《濁水漂流》上映後，引起大家熱議，有人因此更關心香港無家者問題，但更多人是不明白為何社工要幫他們告政府？電影中社工角色原型吳衛東，接受《香港01》訪問時，筆者將相關留言交予東哥，好讓他逐一回應指責。

東哥從事社工服務31年，其中廿年都是為無家者服務。（葉志明 攝）

咁想幫班露宿者，接佢哋返屋企住囉！

關於網民留言，最多人提及是既然你這麼願意去接收這班無家者，倒不如接他們返屋企住啦！意想不到是東哥早有這打算。「這句說話，的確有不少街坊打來罵我時便說，說我好心做壞事，這些既是寄生蟲，又有礙觀瞻，他們不用付錢都有得瞓，我仲要去供樓先有得住，唔公平。社工你咁鍾意佢哋，收留晒佢啦！我想話，在我心中真的極度願意收留他們，我們亦已經落手去營運無家者宿舍，由4間發展到11間，可惜一直欠經費，否則可以做得更多。」

當日通州街天橋底，的確出現過「木屋區」。（《濁水漂流》劇照）

正正經經做人點會淪落到瞓街？

不少人認定無家者就是大懶蟲，如果正正經經做人點會淪落到瞓街？肯定年輕時不務正業。東哥從事多年相關服務，發現不少無家者年少時的成長環境不理想。「很多自細被父母打，離家出走後群起社團大佬，只懂認叻同講大話，加上EQ情緒管理不理想，很多時難得介紹份工給他們，第一日返工已經跟同事嗌交，會直接鬧老闆，這種性格當然維持不到一份工，最多只可當散工。因為維持不到正常的人際關係，好自然就再跌入同一族群當中。再者，香港租金極高昂，大家只能租住劏房，好些更只能負擔一個環境惡劣的床位，又熱又焗又有木蝨，感覺仲差過瞓街，於是好快又落番街。」

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有政府宿舍都唔去住

最多市民介意露宿者阻街阻路，又會將四周環境搞到亂七八糟。東哥反指其實露宿者最怕被人見到，他們會找地方匿藏，就算瞓都會找牆邊暗角，甚少瞓正路中心。至於環境問題，東哥都有爭取增添更多垃圾筒，或者爭取公廁24小時開放，好等大家保持環境衛生。

政府或有團體都有搞無家者宿舍，又唔去住？東哥都想宿位充足，奈何香港的宿位嚴重不足。「許多只容許你住半年，期望你解決居住問題後，就搵到份工重新投入工作，其實這想法太理想，所以離開後再露宿比例相當高。」再者相比起外國的無家者政策，他們不單有宿舍解決居住問題，當中還有醫生、社工幫助他們解決毒癮、心理等問題，非常全面。

現時通州街天橋底已重重封鎖，不開放。（葉志明 攝）

「露宿者好多偷竊賊！好難同情佢哋。」這是網民的留言，不過東哥證實，其實露宿者才是最常被偷竊的受害者，通常在睡覺中被街外人偷東西。而且露宿者多是老弱，根本跑不起，所以甚少他們去盜竊人，我從事無家者服務多年，都未被人偷過嘢。

真人角色大對照