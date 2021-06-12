《濁水漂流》社工原型吳衛東入行31年　「見盡政府不友善政策」

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-12 08:30

電影《濁水漂流》，改編自2012年，一宗發生在深水埗通州街，40名露宿者物品，在政府清理街道時被無理丟到垃圾車，促使其中20位街友們誓要告政府賠償，並爭取一句道歉。而戲中由蔡思韵飾演，協助一眾街友的社工，現實中正是當了社工31年，專注為深水埗一帶露宿者服務的社工東哥吳衛東。

由於戲中剛陽味偏重，所以東哥一角改由女演員蔡思韵飾演。（《濁水漂流》劇照）

東哥是深水埗區名人，跟隨他遊走深水埗時，不時有人跟他打招呼，特別走到露宿者聚集地，老遠便迎來一聲又一聲的東哥！跟隨就是一個又一個的訴求︰「食環啱啱又淋水，我話你淋還淋，咪X整濕我啲嘢！」「影多啲相，幫我哋講出去。」「唉！東哥，多謝你咁關心我哋。」大家有傾有講，東哥笑言跟街友溝通，反應慢少少都不行。「你做老人服務，用關心語氣噓寒問暖便可，但街友是另一套方式相處。簡單如你問他們食飯未？他會反問︰『你請呀？』逼你反應要好快。」

當日的事發地點，今天已圍封不准內進。（葉志明 攝）

東哥表示區內急劇變遷，豪宅林立，無疑令無家者的生存空間更少。（葉志明 攝）

兩位街友訴訟中病逝

電影世界，不時會營造一份小人物戰勝巨人的場面，看《濁水漂流》，當中的不止是一群小人物，而是身無分文，無家可歸的露宿者，可算是社會最底層人士，從來沒有人關心他們，亦從來得不到尊重，但戲中，他們偏偏要為自己討回尊嚴。看似動人的煽情故事，其實是改編自2012年2月的真實事件。政府聯同4個部門在沒預先通知下洗街，更任意將街友的私人財物丟上垃圾車。事件的不公義，促令東哥跟其中21位街友踏上告政府之路。

追討過程差不多一年，期間有兩位街友過身，21人剩下19人。「時間長，又有同伴離世，大家都開始意見分歧，有人支持庭外和解，有人堅持道歉，但法官都言明這是小額錢債審裁處，道歉不是他們可以處理的，所以最終大家都達成和解拿賠償，但好高興電影仍有吳鎮宇一角去堅持爭取道歉。」

100萬維修球場為起鐵欄

政府大規模清街，表面上當然是以衛生為由，但實情是跟整個深水埗區的演變有關。「這裡十數年來，起了不少豪宅，人家用600萬買了層樓，就不想見到有人在瞓街，於是投訴，政府便有所行動。其實相當可笑，你已經坐擁600萬，仲走去投訴居無定所，身無分文的小市民。仲有人好話我，點解要幫這些露宿者，其實我不是純粹的幫助無家者，是在尋求公義。如果是你的私人財物被政府無故丟去，我都會介入幫你爭取公義，身為社工，見到不公義的事情就要開聲。」

有街友坦言不是想瞓街，只是疫情期間未能回內地居住，只好成為無家者。（葉志明 攝）

圍封的地方，任由丟空。(葉志明 攝)

2012到2019年期間，通州街玉石市場旁邊，高峰時期聚集了超過100名街友。「其實街友都不想太多人聚在一起，因為一定會惹人投訴，但無辦法，政府先後封了渡船街天橋底、楓樹街球場，以及通州街公園，自然會令這天橋底多人聚集起來。」談起先後的封街行動，東哥依然怒氣沖沖。「渡船街天橋底，明明好遙遠不影響居民，社工去探訪他們都要橫過馬路4次才去到，但政府就花200萬去圍封。楓樹街球場，原本11點後關燈街友可去看台過夜，後來深水埗區議會花100萬聲稱維修球場，原來只集中看台位置加建鐵欄，又在座位上加扶手，晚上11點後便關閘，杜絕街友入內過夜。」

一個中空的涼亭，以為是透光通風設計，原來是涼薄的表現。（葉志明 攝）

健康設施展現不健康心靈

東哥稱這些行徑為對無家者的不友善政策，但數到通州公園趕絕無家者的手法，其實已遠超不友善程度，直逼涼薄。「通州街公園入面有個涼亭，原先有透明圓頂及座位，有瓦遮頭可以休息。2012年，政府突然拆走涼亭的圓頂，而沿住牆邊設置的座位亦拆走變成石春路，意思好明顯，要你落雨時無瓦遮頭，就算牆邊可避雨，也安上石春路讓你不能在此安睡。」明明是一樣健康有益的設施，卻被用作展現心靈不健康的力證。

公園內又有另一涼亭，混凝土屋頂難以拆走，於是有關部門又花點心思，每日逢5點半，就叫食環工人以洗地為名，將涼亭的地方弄濕，每次弄濕都要待3、4小時才乾透，沒大作用，就是要你少睡幾小時。東哥︰「成個公園處處不洗，就是洗涼亭，而且沒有洗擦，就似淋花般弄濕便算，可見用意何在。」