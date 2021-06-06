《濁水漂流》影評｜沒《麥路人》催淚計算　反映城市日常更見悲壯

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-07 16:52

本土製作，新導演執導，一位知名影星當基層角色，加上一個社會議題的故事，這是近年香港電影掀起的一套得獎公式。無人能保證最終能否得獎，但肯定是先贏一個話題。而同是露宿者題材，上年就有郭富城的《麥路人》，今年就再有吳鎮宇的《濁水漂流》。

案件最後獲法庭判勝訴，但就得不到政府一句道歉。（《濁水漂流》劇照）

兩部戲牌面都吸引，你有興趣看郭富城如何演繹一位麥難民，亦想看吳鎮宇怎樣市井地的爆粗鬧政府。當初看畢《麥路人》，故事情節催淚，每人都有一個故事，每人都有一個爆發位，最後郭富城未能見母親一面亦夠夭心，更慶幸故事沒有硬來的Happy Ending，如實反映一個社會流動的困局，一班弱勢社群無容身之所的苦況，當作一齣戲劇看，是收貨的，但當《濁水漂流》公映後，大家的口碑一面倒讚好，到底分別在哪？

港產電影《麥路人》便是講述麥難民以麥當勞為家的景況。(電影劇照)

《濁水漂流》故事沿於一單新聞，政府部門在無通知下突擊清洗街道，令一眾街友的家當被當作垃圾丟上垃圾車，街友不忿不受尊重，於是發起訴訟，要入稟告政府，為的不是一百幾千的賠償，為的是一句捍衛個人尊嚴的道歉。整個故事的層面已經由家庭問題延伸到社會問題，更直刺入一個人的尊嚴值得你放棄多少東西去爭取？

在2012年最冷一天，政府要洗街逼令街友無處容身。（《濁水漂流》劇照）

所以《濁水漂流》沒有像《麥路人》般，跟你詳談各人露宿的背後原因，因為這樣會模糊了爭取公義的主線，反之是帶出尊嚴在各人眼中值多少錢？有人覺得2000元夠有凸，有人覺得根本無何必爭取，但在吳鎮宇飾演的輝哥眼中，政府做錯嘢就要道歉，就算是道友都不是好欺負，都有人權。

《濁水漂流》拍攝上追求較寫實一面，而且對白間還帶出輪候公屋的不公，政府不理基層生活大肆重建的惡果，更指出部份人慣用「好慘」去面對一眾街友，借幫助他們去取得不同等級的光環，用多種角度去針對同一問題，到最後還以一個死亡控訴，再一次如實反映問題一直都在，問題依然沒有解決，我們的社會依然冷漠歧視。

電影有拍出一眾街友以示威，希望獲得社會人士的關注。（《濁水漂流》劇照）

兩部作品一併看來，《麥路人》就是用一個社會議題做舞台，集一群演員去演一個悲情故事，當中的催淚位經過設計和計算，為觀眾苦心經營一份感動。《濁水漂流》相對就多一份實感，較易讓人認同戲中就是新聞中的當事人，縱使謝君豪的老妝令人有一絲抽離，蔡思韵的靚女社工也太夢幻，不過朱栢康的市儈自私，柯煒林飾演患失語症的木仔，又幫大家拉回這個露宿者氛圍中，繼續沉沒在這個社會悲劇中。