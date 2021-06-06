濁水漂流．專訪｜導演點名蔡思韵試鏡　慶功宴先見到真正的吳鎮宇

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-06 16:00

由《翠絲》導演李駿碩執導第二套電影《濁水漂流》，請來影帝吳鎮宇飾演露宿者，《幻愛》的蔡思韵（Cecilia）飾演何姑娘，同戲更有朱栢康、寶佩如、李麗珍、柯煒林、謝君豪等人，較早前李駿碩以及Ceci接受《香港01》訪問時，提及兩人原來是舊朋友，Ceci的演出更是由導演點名叫她去試鏡！ 攝影：梁碧玲

李駿碩跟Ceci早在2012年已經認識。（梁碧玲 攝）

導演一早睇中Ceci演出 完全唔關《幻愛》事

提起選角時，導演自言一開始已經覺得Ceci好適合做「何姑娘」一角，他自爆：「其實好早已經認識Ceci，在大學二年級時（Ceci：我中學時），都是2012年，在一個現代舞的表演上認識，那時已經覺她很與眾不同，是個氣質好唔同的女生，我在旁看着，心想『這個女生一定是個很有演藝潛質的人。』其實拍《翠絲》已經好想搵Ceci，但所有機遇都在最適合的時間發生，我們拍時都未有《幻愛》，初初傾時《幻愛》仍未出街，所以是拍完《濁水漂流》先拍《幻愛》的。」

Ceci的確有種十分特別的氣質。（梁碧玲 攝）

多年不見金馬上終再遇

Ceci則表示兩人雖然早早認識，但中間空白一段時間未有聯繫，當時在台灣金馬獎睇完《翠絲》後終於相認，搞笑的時他在人龍之中簽名，Ceci形容自己係「飄過Say個Hi」。後來得知導演想找自己試鏡《濁水漂流》一角，自己相當興奮：「嘩！我真係好想同佢合作，因為自己都睇過他的作品，亦都係一個舊朋友，係好興奮同埋好想自己可以做到這個角色。」

Ceci自言經歷過後，對於街友們多了一份同理心而非同情。（電影劇照）

Ceci早已儲落「何姑娘」類似經驗

當問及Ceci對於導演邀請，又有否想過其實唔係做姑娘而是露宿者呢？她直言：「咁又唔會，一開頭傾要試鏡都係做姑娘嘅。（有冇諗過挑戰做露宿者？）又未有呢個諗法，佢會唔用我囉。」

此外，其實Ceci早有類似經驗，對她來說亦相當深刻，因為Ceci中學時曾做過義工，在油麻地果欄對出的天橋進行探訪及派飯盒給露宿者，她形容自己當時只是個中學生戇居居，唔太知道要做甚麼，但當坐在露宿者的家當上跟他們聊天，就發現到大家都是很平常的人，不同之處在於我們有四面牆的家，他們則因種種原因和難關，而需要過這樣的生活。她更補充：「雖然我唔敢講自己了解了他們很多，但卻多了一份同理心而不是同情，今次做社工這個角色，正正是一個同行者，去多多聆聽他們。」

Ceci跟前輩合作時，唔俾自己有壓力，她：「唔緊張先會有好效果。」（梁碧玲 攝）

+ 4 + 4 + 4

跟影帝對戲輕鬆大於緊張

戲中Ceci都有不少跟吳鎮宇的對手戲，當問到她會否緊張時，她反而笑指自己選擇會輕鬆面對，她：「每次有機會同好尊敬的前輩合作時，我都唔會俾自己有壓力，希望有一個自在一點的狀態，反而在片場會多多觀察鎮宇哥，睇下佢點做戲，例如在片場，他的角色本身都會帶給人有疏離感，令到我唔係好敢靠近。最得意是在慶功宴上，他好似變了另一個人咁，勁玩得、勁友善又會講笑。」

及後她都又補充自己十分欣賞吳鎮宇：「當你觀察他做戲時，會覺得真的需要分析，而且他有好多細微的技巧放在其中，但又因為他好有經驗，能夠輕易地將表演的痕跡收藏起來，讓觀眾睇戲時又唔會察覺得到。」