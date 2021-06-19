尼古拉斯基治新片化身「豬界John Wick」　為愛豬踏上復仇之路

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-19 11:00

曾憑《兩顆絕望的心》（Leaving Las Vegas）而成為奧斯卡兼金球獎雙料影帝的尼古拉斯基治（Nicolas Cage），在今年帶來兩部全新瘋狂作品《鬼域的罪迷宮》（Prisoners of the Ghostland）及《屠出殺樂園》（Willy's Wonderland），很快地他在下月即將有新戲《Pig》上映，而今次他會化身「豬界John Wick」，為愛豬報仇。

由奧斯卡影帝尼古拉斯基治主演的《Pig》將在下月16日美國上映。（《Pig》預告擷圖）

現年57歲的尼古拉斯基治總讓人覺得他是「神經刀」，17歲開始踏入影壇的他，在31歲時憑《兩顆絕望的心》成為奧斯卡兼金球獎雙料影帝。可惜之後因房地產與稅務、家暴及酗酒等問題而讓其演藝事業跌入谷底。尼古拉斯基治在今年上半年已經推出兩部作品，其中包括在辛丹斯影展首映的《鬼域的罪迷宮》及《屠出殺樂園》。

尼古拉斯基治在《屠出殺樂園》的零對白演出獲激讚。（《屠出殺樂園》劇照）

尼古拉斯基治形容《鬼域的罪迷》是他拍過最瘋狂的電影，而外界對電影的評價普遍好評；至於《屠出殺樂園》，外界對他零對白的演出給予肯定，讚嘆電影充滿娛樂性，更有評論稱此片為本年度Cult片之王，讓「爛片之王」尼古拉斯基治大翻身。

《鬼域的罪迷》由園子溫執導，尼古拉斯基治形容此片是他拍過最瘋狂的電影。（《鬼域的罪迷》劇照）

尼古拉斯基治在今年下半年繼續有穩定發揮，除了有準備上映的《不能承受的天才之重》（The Unbearable Weight of Massive Talent）外，他在下月16日即將在美國推出全新劇情片《Pig》。據了解，《Pig》由新導演Michael Sarnoski執導，除了有尼古拉斯基治外，其他演員還包括《逃出魔幻紀》系列男星Alex Wolff。

今次尼古拉斯基治將在《Pig》化身「豬界John Wick」。（《Pig》劇照）

《Pig》日前公開了首條預告，故事講述尼古拉斯基治是一名獨居在俄勒岡州荒野的獵人Rob，他所養的愛豬是他生命中最重要的伙伴。可是在某天，有匪徒闖入Rob的家園，還把他唯一的愛豬捉走。為了尋回愛豬，Rob回到他曾經居住的波特蘭找尋線索。故事劇情與奇洛李維斯的《殺神John Wick》（John Wick）系列不謀而合。

妻子生前所贈的愛犬被殺，讓John Wick踏上殺手之路復仇。（《殺神John Wick》劇照）