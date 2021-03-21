《奪面雙雄》24年後推續集　導演斟尊特拉華達與尼古拉斯基治回歸

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-21 21:00

由吳宇森執導的《奪面雙雄》（Face/Off）在1997年上映時叫好叫座，電影收超過2.45億美元全球票房。在2019年9月時，派拉蒙影業（Paramount）當時決定重啟這部經典作品，然而直到上月宣布新版《奪面雙雄》將由《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）Adam Wingard導演執導，而且變成《奪面雙雄》的續集電影。

在1997年上映的《奪面雙雄》由尊特拉華達及尼古拉斯基治主演。（《奪面雙雄》劇照）

在2019年9月，派拉蒙影業宣布重啟《奪面雙雄》，當時還找來《狂野時速》系列監製Neal H. Moritz擔任重啟版電影的監製，而《末世悖論》編劇Oren Uziel則負責撰寫故事。之後一直沒有其他消息出現。

派拉蒙影業在2019年9月時宣布重啟《奪面雙雄》，並以新演員主演，當時曾傳出「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣及「毒魔」湯哈迪主演。（《奪面雙雄》劇照）

直到上月初，據美國傳媒《Deadline》報道，《哥斯拉大戰金剛》導演Adam Wingard將成為這部新作的導演，而且還首次指出這部作品並非重啟版，而是當時由吳宇森執導的《奪面雙雄》之續集電影。

《奪面雙雄》講述一名聯邦調查局探員與恐怖分子劫匪通過「換面」技術交換身份並最終擊敗劫匪的故事。（《奪面雙雄》劇照）

導演Adam Wingard近日接受《Showbiz Cheat Sheet》訪問時表示，他希望尊特拉華達（John Travolta）及尼古拉斯基治（Nicolas Cage）回歸參演續集，他還指出他已經與兩位巨星商討，而兩人已經了解故事大綱，但最終需要待劇本出爐後，在兩人審視後才會決定回歸參演續集與否。