《遺愛》導演開PO鬧爆套戲被惡意中傷　「窮人好L恰啲呀？」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-18 20:00

由鄭中基、胡子彤、陳漢娜、新演員陶禧玲主演的港產片《遺愛》現已上映，首次執導的導演馮智恒日前在個人Facebook上開po，直指電影被人惡意中傷，深感不忿。

鄭中基零片酬接拍《遺愛》。（電影劇照）

導演先講到︰「路過某電影group，又見插爆《遺愛》嘅留言，由6月10號開始已見太多，留一句非常難聽嘅comments便走。」直言本來不想理會，但好奇看看誰人後，只「見到十個share遺愛換票證post，再掃落去，只有數之不盡嘅換禮品post。」

遺愛．專訪｜馮智恒鄭中基一拍即合 「希望同行養返起電影圈」

及後他都有講明「以下如我係錯，我先道歉」：

「呢d（啲）鬼acc我見得多，捧電影既（嘅）鬼acc我都見過，但踩電影既（嘅）鬼acc我第一次見！《遺愛》呢個星期受盡辱罵，去到人人得而誅之，同時期亦有一定好評，我未見過有電影兩極化到咁，而唯一事實，就係上映五日即刻俾（被）cut剩十幾天地場！我無錢請大隊PR，但各路英雄請答我點解要請鬼acc踩我套戲？借用一句：『依家係咪我d（啲）窮人好L恰d（啲）呀？』」

早前馮智恒及陳漢娜接受訪問。（資料圖片）

《遺愛》啟發自屯門鹽醃碎屍案 19歲少女殺夫部分殘肢棄垃圾站

有人留言安慰導演。（網上擷圖）

事實上導演表示評語兩極不是問題，有建議讓他好好吸收當然是好事，但不是這般惡意中傷又沒有實際評語的留言，單純講到︰「排片答咗你部戲有幾災難，利申已睇過部戲，評分為災難級別，要數更有排數，會透晒咁滯。」但又沒講到哪裡差及有問題，所以被懷疑係打手。

加上導演出席不少謝票場，又會跟觀眾交流，很樂意接受任何意見。同時就着該事上，都有網民留言支持導演要相信自己、不用理會打手、要保持樂觀心態，好好記住每一個讚賞的留言。