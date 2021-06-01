遺愛｜陳漢娜首演媽媽兼妓女　胡子彤笑言：唔知對佢係愛定係責任

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-01 16:30

首部劇情電影計劃得獎作品《遺愛》由馮智恒執導，演員陣容有零片酬接拍的鄭中基、新世代演員陳漢娜以及胡子彤，故事講述一個在屯門生活的家庭，陳漢娜和胡子彤由相愛到猜疑的悲情案件。故事橫跨兩代，講述年輕人被遺棄遺忘，在這個不斷製造悲劇的無情社會中掙扎求存，飾演未成年母親的陳漢娜在九十年代時犯下誤殺罪，怎料二十年後，她的女兒迪詩（陶禧玲 飾）亦因藏毒被捕，剛好同樣碰上探員鄭中基。

陳漢娜、胡子彤以及新演員陶禧玲飾演一家人。（電影劇照）

陳漢娜首次飾演妓女，揚言角色極具挑戰性。（電影劇照）

女主角陳漢娜憶述收到劇本時，感覺非常震撼。她說接拍《遺愛》是迎難而上，挑戰自己可能性：「呢個角色好難處理，因為劇本橫跨咗好多年，由中學到未婚懷孕，喺缺乏屋企人支持下獨力扶養小朋友，仲要為生活越過底線做妓女。既然得到導演信任，做演員好難得遇到呢一種咁有挑戰性嘅角色，正因為好難做，所以更加想挑戰下！」

胡子彤自言分唔清戲中對Hanna的感情是愛還是責任。（電影劇照）

而胡子彤為演好角色，壓力甚大，不停調整演出，子彤表示：「我個角色背景係一個冇得揀嘅古惑仔，唔知道自己對戲中Hanna嘅感情係愛定係責任，經歷咗好多事先知道自己真係鍾意呢個女人、可惜用錯咗方法去愛佢。自己試鏡嘅時候覺得呢個角色好有發揮，好彩喺圍讀同排戲之間同導演攞咗共識，再喺拍攝嘅時候捉到文偉嘅感覺。真係要多謝導演！」

導演馮智恒在拍攝前都會跟演員做好溝通。（電影公司提供）

導演馮智恒坦言近年港片很少這類壓抑的角色，榮幸得到一眾演員的信任，希望透過劇組上下的努力帶給觀眾耳目一新的感覺，他說：「喺我眼中，Hanna同子彤嘅角色代表緊香港好多年輕人，生活上充滿困難，未能夠向上流動，所以內心充滿壓抑，兩位演員用心演繹到角色嘅實感，包括情緒上起伏跌宕，甚有挑戰。我好希望大家可以支持呢兩位咁有誠意嘅新世代演員！」

點擊睇更多精彩劇照：