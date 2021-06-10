《遺愛》啟發自屯門鹽醃碎屍案　19歲少女殺夫部分殘肢棄垃圾站

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-11 12:29

由鄭中基、胡子彤、陳漢娜、新演員陶禧玲主演的港產片《遺愛》將於6月10日上映，戲中有一駭人案件，啟發自1999年，發生在屯門的情殺碎屍案件。

鄭中基零片酬接拍《遺愛》。（電影劇照）

強姦後竟成為情侶

真人真事的案件人物為易寶雯以及張偉文，1994年仍是學生的易寶雯跟張偉文於卡拉OK相識，隨後她經常都會跟朋友去張偉文位於屯門大興邨的家打發時間，一次張偉文趁機強姦她，事後易寶雯竟沒有報警，更反而成為情侶。

同年年底，易寶雯發現懷有身孕，原打算在張偉文的陪伴下墮胎，但醫生勸說因易寶雯體質不好，墮胎會有生命危險，兩人最終決定生下寶寶。

陳漢娜中學時已跟胡子彤相愛。（電影劇照）

ViuTV節目《罪光燈》，曾報道該案件，並公開案發單位圖片。（影片擷圖）

易寶雯畢業後專心湊女

1995年5月，易寶雯在張偉文大興邨的住所誕下女兒，更沒有聽取張偉文的建議棄嬰，每天放學都會去張偉文的家照顧女兒，晚上才返回娘家。不久後二人正式同居，而易寶雯更在中學畢業後專心湊女，可惜兩人的生活並沒如他們所想的完美。

胡子彤原先跟陳漢娜相愛，後來懷疑對方出軌。（電影劇照）

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友人上門揭發鹽醃碎屍案

1999年的情人節，當年阿文23歲，他的朋友阿成打算借宿一宵，多次到阿文家門外都冇人應門，後來發覺事件不尋常，找到鄰居借鎖匙開門，即聞到一陣屍臭味，於是報警。

警方到場發現屋中有一個鐵箱，打開後發現內藏頭部、手及腿等6塊殘肢，但男屍屍身卻失去左手及左腳，被斬下的頭部用白布包着，放於身軀之下，而屍身則佈滿粗鹽且滲出血水，並發出陣陣惡臭。

陳漢娜在戲中飾演一名乖乖女學生。（影片擷圖）

事主案發8日後被捕

由於易寶雯失蹤的關係，警方鎖定她與案件有關，案發8日後警方於旺角上海街的套房中將拘捕她，當時房內還有一名4歲女童。事實上易寶雯外表清純，在家人及老師眼中，均是位沉默寡言的乖乖女，令人難以想像她是碎屍案的兇手。

事主易寶雯最後被警方拘捕。（電影劇照）

男方先施襲 女方再亂揮生果刀

事實上，到了後來易寶雯以及張偉文的同居生活並不和諧，不時都會因小事而發生爭執，在發生兇案前，死者曾向友人透露，懷疑易寶雯另結新歡，已就此事多番吵架。直到2000年易寶雯於庭上供稱，死者發現她跟其他男人外出而起爭執，向她揮拳襲擊，她隨手拿起生果刀亂揮，結果刺向死者，但死者未有罷手，於是她再拎鐵錘還擊，終將對方殺死。

後來胡子彤跟陳漢娜相處得並不和諧。（影片擷圖）

曾以剪刀、餐刀碎屍

事後，易寶雯急想藏起屍體，想將死者藏於鐵箱內，但就因為鐵箱未能合上，因而泛起肢解屍體的念頭。她最初以剪刀、餐刀及菜刀肢解屍體均失敗，最終用長刀割開屍體腹部，企圖將內臟取出減少屍臭，但發現內臟並冇自己想象中「自動流出來」，於是暫且放棄，更因當時極疲倦而先睡一覺，惟醒來後已是翌日晚上，索性先帶女兒去食鐵板餐，生活如常沒有異樣。

陳漢娜自言都覺得戲中女主角好慘。（影片擷圖）

誤殺罪名成立判監10年

回家時，易寶雯發現鐵箱傳出臭味，因此買了兩包粗鹽倒入鐵箱辟除屍味，案發後第三日終於成功將死者肢解成多份，但仍無法完全放入鐵箱，於是將左手、左腳棄置於垃圾站，其餘殘肢則放在鐵箱，再鋪上粗鹽。

據死者胞弟認屍後形容，死者死狀恐怖，兩眼睜開，眼球凸出，似是死不瞑目。最終陪審團退庭商議7小時，裁定易寶雯謀殺罪名不成立，誤殺罪名成立，連同一項阻止屍體合法埋葬罪名，判監10年。