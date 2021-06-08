《遺愛》再打入西班牙競賽單元　鄭中基望培養多點年輕幕前幕後

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-08 17:30

由鄭中基、陳漢娜、胡子彤主演、馮智恒首部執導作品《遺愛》，將於6月10日（本週四）上映，繼早前宣布《遺愛》出戰本屆大阪亞洲電影節競賽單元後，今日（8日）更有喜訊指電影獲邀參與第18屆西班牙亞洲夏日電影節。

鄭中基零片酬接拍《遺愛》。（電影劇照）

官方今日更發布全新海報，影展版海報新上鄭中基一臉愁緒，似乎有不少心事，其實是戲中角色「林力輝」的重要場口，思考如何放低過去，善用自己的力量扶持後輩，與今次促成《遺愛》的心態不謀而合！原來他在看畢劇本即二話不說接拍：「一切都係講個信字！始終要踏出第一步，一齊去嘗試，互相交流碰撞，最緊要借呢個機會培養多啲年輕幕前幕後！」

鄭中基希望借今次機會培養更多年輕幕前幕後！（電影劇照）

《遺愛》獲邀參與第18屆西班牙亞洲夏日電影節，更同時入選競賽單元，代表香港電影提名獎項。對於新片晉身歐洲影展，Ronald表示：「今次導演馮智恒放低市場包伏，善用首部劇情電影計劃嘅資源，講一個社會一直忽視咗嘅問題－人同人之間缺乏咗應有嘅關心，點樣一齊尋找方法去好好生活。其實付出唔一定求回報，但我希望劇組上下透過呢次經驗，可以帶領香港電影行得更加遠。希望今次西班牙觀眾會感受到導演嘅誠意！」

陳漢娜首次挑戰做人母及妓女。（電影劇照）

導演馮智恒對於未能飛往西班牙亦未有失望：「最重要係《遺愛》台前幕後嘅努力能夠俾歐洲觀眾見到，好開心喺公映之前可以同世界各地嘅觀眾見面！再次多謝創意香港同電影發展基金俾機會新導演！」

《遺愛》為第四屆首部劇情電影計劃得獎作品，早前更受外地肯定，連入三個國際影展，包括出戰第16屆大阪亞洲電影節競賽單元及晉身第12屆芝加哥躍動電影節展參展電影及新加坡香港電影節。

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