遺愛．專訪｜馮智恒鄭中基一拍即合　「希望同行養返起電影圈」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-11 21:00

港產片《遺愛》由馮智恒執導，鄭中基（Ronald）、胡子彤、陳漢娜（Hanna）以及新演員陶禧玲主演，較早前馮智恒以及陳漢娜接受《香港01》訪問，而導演最想帶出一個訊息，正如Ronald在預言中講到「我哋唔好再放棄年輕人」。

導演自言跟鄭中基理念相同，所以一拍即合。（電影劇照）

放棄年輕人？

導演馮智恒率先講到透過《遺愛》想帶出一個訊息，正是Ronald在預告中所說的︰「我哋唔好再放棄年輕人」，坦言近年香港社會上發生了太多問題。「甚至乎有人口口聲聲話我會放棄年輕人，我覺得呢啲說話唔好囉，希望大家睇完呢套戲會有思考同諗法。」導演馮智恒說。

問及Hanna如何看待這句話：「每個人都是個體，就算我覺得應唔應該放棄，我首先唔係去諗人哋有冇放棄自己，呢個世界或者較為年長嘅人，有冇放棄我哋呢班年輕人，呢樣好取決你自己點諗，要睇你自己放唔放棄，我唔係要去行你要嘅生活，我係我自己，去決定我人生嘅人，只要我自己唔放棄就可以。」

馮智恒跟陳漢娜均表示跟小朋友拍戲好大挑戰。（梁碧玲 攝）

鄭中基零片酬接拍得一個原因

對於鄭中基零片酬接拍《遺愛》，行動式大力支持新導演及港產片，導演笑言Ronald哥當時就話：「得㗎喇，你得550萬，你俾晒都唔夠片酬。」及後導演解釋其實套戲主要想帶出一個理念，兩人首次見面傾足兩個多小時，並不是談對白、造型、劇本，而是信念，當大家覺得啱Channel才事成。

「當初搵男演員時都有考量很多人，後來發覺個角色好需要搵個有父愛同經歷嘅人，又有啲遺憾喺心底、眼神表現出來，Ronald一向演技都好好，雖然專注拍喜劇，唔知搵佢拍悲劇會唔會特別火花，喺香港地又要有一個地位同歲數嘅藝人唔算太多，主要都是兩人信念相同。」

鄭中基零片酬接拍《遺愛》有原因。（電影劇照）

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《遺愛》啟發自屯門鹽醃碎屍案 19歲少女殺夫部分殘肢棄垃圾站

陳漢娜笑言搞唔掂小朋友

戲中Hanna跟小朋友的戲份不少，她坦言跟小朋友拍戲才是最難的部分。她：「你又要做戲，又要顧住個小朋友嘅情緒，小朋友有好多意料之外嘅狀況，最難係同3歲小朋友拍，佢哋有小小認得媽咪，好需要搵媽媽，一直喊一直要搵，我哋要諗好多方法令佢情緒穩定，到佢OK自己又要即刻投入，呢個位係幾難，要好隨時準備好。」最後她更笑言自己拍完《遺愛》即時鬆口氣，因為小朋友真係好難搞，問到會唔會怕了生小朋友：「冇特別諗，冇任何呢啲打算住。」

陳漢娜自言最難搞就是跟小朋友拍戲，更怕咗生B。（梁碧玲 攝）

曾半年零收入 決心堅持自己鍾意的事

較早前有報道提及Hanna試過半年零收入都有壓力，問及她現時情況有否好轉時，她坦言：「自上年開始有啲行內朋友會搵自己開工，雖然錢唔算多但都可以補助到好多收入，唔會因為冇咩收入而唔開心，始終做緊自己鍾意嘅事，直至呢行開始有起色，對自己嚟講都好好多。疫情期間多咗好多時間去思考，清晰自己嚟緊想做啲咩，都有繼續學打鼓同拍下嘢。」

導演講到拍完戲才是最難的挑戰。（梁碧玲 攝)

盼與觀眾同步 感受到同一信念

事實上拍《遺愛》包含種種難處，拍小朋友、成本緊拙、導演自己身兼編劇及導演兩職樣樣均是挑戰，但馮智恒卻表示拍完套戲後才是最難搞。「拍完後社會發生好多問題，套戲上極都上唔到，戲院只開70%座位，究竟套戲出街係咪啱？係咪預期之內？前輩都有講到當套戲未上映，當中就會有段時間不停質疑自己究竟拍得好唔好，如果我想講嘅信念其他人係感覺到嘅，唔理個票房係10萬定係100萬、1000萬，都對得住我自己同想帶出的訊息。」

陳漢娜在戲中飾演一名媽媽及妓女。（梁碧玲 攝）

望香港觀眾可以養起香港電影業

最後問及導演僅以550萬如此緊拙的成本要拍好一套電影，如何完成這事是否最大的挑戰？他直言：「首先要有個好好的監製，睇實盤數；第二要有一班好好的台前幕後，佢哋真係唔計好多嘢去幫你，當然覺得咁樣係唔健康，大家都係專業人士要收返對應的薪金。」及後他補充550萬是政府給予，但都希望有更多唔同政府、商業、機構的基金去支持港產片，正如《淪落人》、《一秒拳王》、《幻愛》均可以收回成本亦有名氣，同行的確可以花更多心思拍好電影令觀眾有更多的信任。「老闆唔使蝕錢又有名氣，導演演員又可以繼續拍，希望同行可以做同類都，唔好當時興咩就一窩鋒去拍，而係要養返起電影圈。」

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