《遺愛》陳漢娜首演人母　鄭中基機場爆喊：唔好再放棄年輕人

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-08 12:30

由鄭中基（Ronald）、陳漢娜（Hanna）、胡子彤、新演員陶禧玲（Carol）主演的《遺愛》為新晉導演馮智恒的作品，是第四屆首部劇情電影計劃得獎作品，電影僅以約500萬成本拍攝，且鄭中基更以零片酬接拍，實行無條件支持新導演。

近年鄭中基的作品不再搞笑，成功建立溫暖人心、認真的形象。（影片擷圖）

Ronald在電影中一向以喜劇形象示人，不過近年逐漸轉型，三年前首度憑《大樂師》爭奪金像影帝寶座後，成功建立《暖男爸爸》形象。Ronald今次在《遺愛》中飾演一個關心邊緣年輕人的探員，不論對著陳漢娜還是陶禧玲以及一眾小演員時，他的眼神都充滿着愛，片告中的對白更講到：「唔好再放棄佢哋喇！」

Ronald在片中有一句對白為「唔好再放棄佢哋（年輕人）喇！」（影片擷圖）

其實Ronald戲中所指的「佢哋」是指年輕人，盼望透過電影喚醒社會各界以行動關心年輕人，打破跨代隔膜，一如他今次以零片酬接拍《遺愛》的精神，不希望放過任何一個支持新導演的機會，旨在為影圈出一分力，培養更多新生代幕前幕後人員。

戲中都有胡子彤跟陳漢娜的情欲戲。（影片擷圖）

電影講述胡子彤跟15歲時的陳漢娜發生關係，生下廸詩（陶禧玲 飾），似乎及後發生了一些事情，令到胡子彤和陳漢娜會分開，對於要獨自養大廸詩的陳漢娜來說一點都不容易，當中Ronald會跟三人都有接觸，至於Ronald的角色會起甚麼作用，而Ronald又能如何幫到他們呢？電影將於6月10日上映。

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