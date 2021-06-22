殺神4｜真田廣之演神秘關鍵角色　繼《浪魂47》再戰奇洛李維斯

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-06-22 00:30

繼甄子丹後，奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick 4》再傳邀請另一位亞洲明星加入，即與奇洛李維斯曾合作演出《浪魂47》的日本男星真田廣之（Hiroyuki Sanada）。

《殺神John Wick 4》由Chad Stahelski回歸執導，Shay Hatten、Michael Finch一同執筆劇本。

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根據《Collider》的消息來源指出，真田廣之將飾演一名姓氏為渡邊的關鍵角色。先前加入的甄子丹則演出奇洛李維斯的老朋友，兩人有著不少共同回憶，也有著共同敵人。

除了甄子丹外，現已確定加入的卡士包括《無眠夢魘》Shamier Anderson、日裔英國流行歌手澤山璃奈（Rina Sawayama）。而《小丑回魂》（It）男星Bill Skarsgård則在洽談當中。

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除了電影外，Lionsgate Films也正積極開發衍生劇，定名為《The Continental》的劇集為前傳故事，講述殺手組織「The Continental Hotel」的起源，由《飆風不歸路》（Sons of Anarchy）Chris Collins擔任編劇及節目統籌。

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《殺神John Wick 4》將於夏季開拍，在法國、德國和日本取景。

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