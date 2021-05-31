《殺神John Wick 4》女主角曝光　奇洛李維斯再與日本女星合作

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-31 13:00

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）原定在今年5月21日上映，當時同期還會撞上另一部由奇洛李維斯主演的《22世紀殺人網絡4》（The Matrix 4），可惜最後不敵新冠肺炎疫情，前者延至明年5月底上映；而後者則改在今年12月底上映。《殺神John Wick 4》早前終於公布了電影女主角，由日裔女星澤山璃奈（Rina Sawayama）奪得，而這也是她的荷里活電影處女作。

《殺神John Wick 3》續集延至明年5月底上映。（《殺神John Wick 3》劇照）

據外國傳媒《Deadline》報道，《殺神John Wick 4》找來日裔女星澤山璃奈擔綱女主角，這是奇洛李維斯繼《浪魂47》與菊地凜子及柴咲幸合作後，再度與日本女星合作。據了解，出生於日本新瀉縣的澤山璃奈，她5歲便跟家人移居英國。她大學期間在劍橋大學抹大拉學院修讀社會學、政治學及心理學，最終她以政治學學位畢業。

日裔女星澤山璃奈將在《殺神John Wick 4》擔任女主角。（《殺神John Wick 3》劇照）

她在大學期間，曾與獨立搖滾樂隊「Wolf Alice」的低音音結他Theo Ellis組成hip-hop組合「Lazy Lion」。她在劍橋大學畢業後，便決定進入音樂界和模特兒界。雖然在音樂及模特兒界工作不斷，她先在去年4月推出首張個人同姓專輯《Sawayama》，她仍在同年5月修讀了牛津大學的網上課程。點擊下圖即睇澤山璃奈靚相！！！

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奇洛李維斯在《浪魂47》與菊地凜子及柴咲幸（圖）合作。（《浪魂47》劇照）

《殺神John Wick 4》導演Chad Stahelski對澤山璃奈的加入感到高興：「我很高興她加入《殺神John Wick 4》，她是位很有才華的藝人，希望她能為這部電影帶來許多驚喜。」《殺神John Wick 4》將在今年6月先後在巴黎、柏林、紐約及日本展開拍攝，預計2022年5月27日美國上映。