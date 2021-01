《殺神John Wick》系列最搶鏡5大武器　鉛筆殺人都係排第二

《殺神John Wick》(2014)上畫初時不被睇好,不少觀眾看畢更笑主角奇洛李維斯為喪狗打生打死不合理。奇哥當然懶理,只笑他人看不穿。結果票房大收,更連開3個延續篇,今年第4集仲有機會同自己的招牌作《廿二世紀殺人網絡》打對頭。早前Netflix將第一集上架,結果長期高踞播放榜頭5位。向來賣暴力美學的《殺神John Wick》,現在就同大家看看他5大殺人武器,比「攞你命3000」更攞命。

故事由老婆病逝開始,遺下的狗仔Daisy成為John Wick生命之柱。(《殺神John Wick》劇照)

第五位︰狙擊步槍(Stealth Recon Scout)

在第一集,John Wick就是靠呢支狙擊步檐,槍單人匹馬遠距離擊倒對方整隊人,由於它是少有具防撞設計的步槍,所以一出現就獲不少槍械迷認出。而且它特意將彈匣和槍栓都設計成在握把位後面,目標是將重量轉移到後方,達到更好的平衡。

這一幕大反擊,得到大家好爽。(影片截圖)

第四位︰常用之選Heckler & Koch P30L

據槍械迷統計,呢支係John Wick最喜歡用的手槍,因為在三集都有出現過,屬大型手槍,特色是具極大殺傷力,往往在敵人身上留下較大的傷口,引發大量出血。有影迷留意到,劇組在畫面設計上都有跟足槍械的性能,每次使用這支HK P30L,受害者都會受極大傷害,是電影中最可怕的武器之一。

John Wick最常用的手槍Heckler & Koch P30L。(《殺神John Wick》影片截圖)

第三位︰福特野馬

John Wick第一集的報復行動,源於自己部經典福特野馬,雖然最終都拎得番,但由於要深入虎穴才取得,要走當然又經過一番考驗。結果佢部車在第二集都殺過唔少人,見人就撞,相當兇狠。

自己部福特野馬,被俄羅斯黑幫出價想買,但被John Wick拒絕,結果惹來連串殺戳。(《殺神John Wick》劇照)

第二位︰一支鉛筆

電影開來,就講出一個關於John Wick的傳聞︰"I once saw him kill three men in a bar... with a pencil, with a f**king pencil." 一支鉛筆殺死三個人,立刻確定了角色的出狠以及殺人技之高。有趣是這個傳聞在第一集只是流言,沒有畫面,直至去到第二集,真的示範一次畀大家睇,證明呢個都市傳聞有幾堅。

第一位︰一本書

經過第二集示範,原來大家都好鍾意睇到John Wick用意想不到的物品作為武器,於是去到第三集,John Wick在圖書館被高過佢一個頭的殺手伏擊,於是垂手拎起本書當武器,除了當磚頭用,用成本塞落對方個口,而最致命一招是將本棟企放在檯面,然後將對方的頸部迎上書脊,在頸部欠承托力下即時截斷。所以幾時都話,開卷有益,知識可改變命運。