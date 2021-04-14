真人快打｜男主精通武術　15歲接受《John Wick》導演特技訓練

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-14 19:31

由溫子仁（James Wan）監製，歷時7年將風魔全球的格鬥電玩遊戲《真人快打》（Mortal Kombat）改編並拍成血戰連場的動作猛片，《真人快打》幾乎百分百還原遊戲的血腥畫面，戲中男主角你一定要認識兼不能錯過。

睇完《真人快打》有種超爽感覺。（圖片擷取自：IGN Twitter）

Lewis Tan的爸爸都是位武術家。（《真人快打》電影劇照）

Lewis Tan - 科爾

首先飾演男主角科爾的Lewis Tan是位英國男演員，他擁有中、英國血統，爸爸Philip Tan是新加坡血統的武術家、演員及特技演員，更是1989年《蝙蝠俠》的武打編排，所以Lewis Tan都有接觸武術。以往Lewis Tan都有做模特兒的工作，後來在電影中有擔任特技演員，直到2018年在《死侍2》中，他化身成同志變種人「碎星」（Shatterstar），今次雖然有對白，不過他的出場時間並不長，在隊伍跳傘時因頭髮太長遮擋視線而被直昇機的扇葉打成肉醬。

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據知，Lewis Tan從15歲便開始接受特技演員Chad Stahelski的訓練，Chad Stahelski後來成為了《殺神John Wick》系列的導演兼監製，而他在演出《死侍2》後講到：「這就是我開始了解電影業的地方，學習了武術、訓練和表演。」

劉思慕主演Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）。（劇照）

事實上，Lewis Tan曾有機會演出Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》的主角「尚氣」，他坦承說：「其實我之前失去了一份很瘋狂的工作，這份工作的水準非常之高。我當時是在前往日本的飛機上得到這個消息，當下感覺就像完全被摧毀了一樣。」他當時心情不佳，還參加冥想課程，但他在田納西州賽車解悶時卻接到《真人快打》的邀約，讓他開心直呼：「我現在要更注意安全了，因為我的機會終於來了。」Lewis Tan跟劉思慕本來都是好朋友，事後他都有祝福好友獲得角色。