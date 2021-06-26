靈探夫妻英國最猛鬼酒店直播　網民驚見《閃靈》孖妹鬼魂現身

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-26 18:00

由史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）執導、積尼高遜（Jack Nicholson）主演的《閃靈》（The Shining）由當初的兩極評價到如今的普遍好評，更因為電影在「文化、歷史或美學上具重要意義」而獲美國國會圖書館選為收錄在美國國家影片登記表，輾轉間成為最具影響力的恐怖片之一。其中最讓影迷深刻的除了有男主角Jack持斧頭砍破浴室門外，還有Danny在酒店遇上雙胞胎姊妹鬼魂。有趣地，近日有一對自稱是靈探的夫妻在英國最猛鬼的酒店內拍到一張好像《閃靈》入面的雙胞胎姊妹鬼魂的照片。

《閃靈》由兩極評價，變成其中一部最具影響力的恐怖片。（《閃靈》劇照）

據了解，Lee Street及Linzi Street在本月22日入住英國最猛鬼酒店Adelphi Hotel，更成功遇上他們最上遇到的事。兩人在其Facebook專頁「Ghosts of Britain」分享這次探靈經歷，他們在酒店的走廊及房間走來走去，還聽到吹口哨及刮牆的聲音，不久很兩人就遇上類似在《閃靈》中出現的雙胞胎姊妹鬼魂。

據Lee Street表示，當時他們覺得升降機非常可疑：「當時我們正在拍攝升降機，但升降機門突然打開，但入面卻沒有人。」可是有一位網民卻發現類似在《閃靈》中出現的雙胞胎姊妹鬼魂就身處走廊。

《閃靈》入面的雙胞胎姊妹鬼魂場口非常經典。（《閃靈》劇照）

至於為何Adelphi Hotel獲封為英國最猛鬼酒店？據了解，是因為超自然研究員Tom Slemen曾在酒店遇上鬼魂，有指當時他身處在Sefton套房，而這間套房的設計是按照鐵達尼號頭等艙的設計。Tom Slemen非常肯定地指出，他當時在套房看到有3個人站在房間的盡頭，而且全部身穿海軍軍服，他認為其中一位是擔任鐵達尼號船長的Edward Smith上校。

除此之外，也有曾在酒店工作的職員表示，曾在酒店的地下室看到一位身穿維多利亞風格服飾的「灰姑娘」，甚至有人聲稱看到有「住客」在鎖上的窗戶探頭往外看。